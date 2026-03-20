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Guerra Ucraina, raid russi nella regione di Zaporizhzhia: un morto e due feriti. LIVE

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Gli attacchi di Mosca hanno ucciso ieri sera una donna e ferito altre due persone tra cui un bambino. Il no di Orban al prestito da 90 miliardi all'Ucraina "è un atto di grave slealtà che avrà conseguenze profonde", afferma il cancelliere tedesco Merz. "Nessuno può ricattare le istituzioni Ue", avverte il presidente del Consiglio europeo Costa. Oggi i negoziatori di Kiev incontreranno i mediatori Usa nel tentativo di rilanciare i colloqui sulla guerra, ha annunciato Zelensky

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Attacchi di Mosca sulla regione di  Zaporizhzhia hanno ucciso ieri sera una donna e ferito altre due persone tra cui un bambino. Il no di Orban al prestito da 90 miliardi all'Ucraina "è un atto di grave slealtà che avrà conseguenze profonde", afferma il cancelliere tedesco Merz. "Nessuno può ricattare le istituzioni Ue", avverte il presidente del Consiglio europeo Costa. Oggi i negoziatori di Kiev incontreranno i mediatori Usa nel tentativo di rilanciare i colloqui sulla guerra, ha annunciato Zelensky.

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Raid russi sulla regione di Zaporizhzhia, un morto e due feriti

Raid aerei russi sulla regione ucraina di Zaporizhzhia hanno ucciso ieri sera una donna e ferito altre due persone tra cui un bambino, ha annunciato oggi l'amministrazione militare locale. 

Zelensky: "Negoziatori Ucraina e Usa si incontreranno sabato"

I negoziatori di Kiev incontreranno sabato i mediatori americani negli Stati Uniti nel tentativo di rilanciare i colloqui sull'invasione russa, interrotti a causa del conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky  nel consueto discorso serale diffusi ieri sui social. "La squadra ucraina, in particolare la componente politica del gruppo negoziale, è già in viaggio e prevediamo un incontro negli Stati Uniti questo sabato", ha affermato Zelensky "C'è stata una pausa nei negoziati, è ora di concluderla", ha concluso. 

Orban non molla sul prestito a Kiev. Merz: "Ci saranno conseguenze"

Il presidente ungherese tiene il punto sul no al prestito da 90 miliardi all'Ucraina, già deciso al vertice Ue dello scorso dicembre. "È un atto di grave slealtà che avrà conseguenze profonde ben oltre questo episodio", ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a summit concluso. Secondo Politico,  Orban ha potuto contare sull'appoggio di Giorgia Meloni, che nella stanza dei bottoni avrebbe in qualche modo difeso la posizione di Budapest. Ma la presidente del Consiglio ha smentito. "Ho letto delle ricostruzioni bizzarre", ha assicurato nel corso dell'incontro con la stampa. "Ho sempre detto che la questione è risolvibile e per farlo serve flessibilità". Questa volta, ad ogni modo, la percezione è che Orbán si è spinto troppo oltre. Non onorare un impegno preso è una linea rossa anche per lo stesso premier, che mai prima d'ora aveva violato in modo così plateale quelle regole non scritte che definiscono l'Unione Europea.

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