L'Ucraina ha lanciato 283 droni contro la Russia nella notte tra venerdi' e sabato, uno dei numeri piu' elevati dall'inizio del conflitto, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. I droni sono stati intercettati, secondo l'agenzia ufficiale RIA Novosti, che non segnala ne' danni ne' feriti. Circa 90 di questi velivoli hanno preso di mira la regione di confine di Rostov, secondo il suo governatore Yuri Slyusar. Il governatore della regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, ha invece segnalato due feriti dopo un attacco di droni che ha danneggiato diverse case. I negoziatori ucraini e statunitensi dovrebbero incontrarsi oggi negli Stati Uniti per nuovi colloqui, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre il processo di negoziazione per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia e' in fase di stallo. I colloqui tra Russia e Ucraina, patrocinati dagli Stati Uniti, sono stati interrotti dalla guerra in Medio Oriente scoppiata il 28 febbraio con gli attacchi americano-israeliani contro l'Iran. In risposta agli attacchi russi che dal 2022 colpiscono quotidianamente il suo territorio, Kiev colpisce regolarmente obiettivi in Russia, affermando di mirare principalmente alle infrastrutture militari ed energetiche.