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Guerra Ucraina Russia, oggi incontro Kiev-Usa. Zelensky: focus su trilaterale. LIVE

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Oggi a Washington l'incontro bilaterale tra Ucraina e Stati Uniti. Tra i temi sul tavolo, come annunciato da Zelensky, "i preparativi per un incontro trilaterale con la Russia", "il dialogo con gli americani che deve proseguire in stretto coordinamento" e "le future garanzie e la ricostruzione dell'Ucraina". Mosca: intercettati nella notte 283 droni di Kiev

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Oggi i negoziatori di Kiev incontreranno a Washington i mediatori Usa nel tentativo di rilanciare i colloqui sulla guerra. Lo ha annunciato Zelensky. Tra i temi, "i preparativi per un incontro trilaterale con la Russia", "il dialogo con gli americani che deve proseguire in stretto coordinamento" e "le future garanzie e la ricostruzione dell'Ucraina". Mosca: intercettati nella notte 283 droni di Kiev. 

Il no di Orban al prestito da 90 miliardi all'Ucraina "è un atto di  grave slealtà che avrà conseguenze profonde", afferma il cancelliere  tedesco Merz. "Nessuno può ricattare le istituzioni Ue", avverte il  presidente del Consiglio europeo Costa. Intanto, il presidente Emmanuel  Macron ha ribadito che la Francia proseguirà i suoi sforzi a sostegno  dell'Ucraina: "La guerra in Iran non dissuaderà la Francia dal sostenere  l'Ucraina, dove continua la guerra di aggressione della Russia", ha  scritto su X.

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Zelensky: “Focus su trilaterale con Mosca, garanzie per Kiev e dialogo con Usa"

“I preparativi per un incontro trilaterale con la Russia'', ''il dialogo con gli americani che deve proseguire in stretto coordinamento'' e ''le future garanzie e la ricostruzione dell'Ucraina''. Queste alcune delle questione che oggi verranno affrontate a Washington nell'incontro bilaterale tra Ucraina e Stati Uniti, come ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su 'X'.

Ucraina, Mosca: intercettati nella notte 283 droni di Kiev

L'Ucraina ha lanciato 283 droni contro la Russia nella notte tra venerdi' e sabato, uno dei numeri piu' elevati dall'inizio del conflitto, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. I droni sono stati intercettati, secondo l'agenzia ufficiale RIA Novosti, che non segnala ne' danni ne' feriti. Circa 90 di questi velivoli hanno preso di mira la regione di confine di Rostov, secondo il suo governatore Yuri Slyusar. Il governatore della regione di Saratov, nel sud-ovest della Russia, ha invece segnalato due feriti dopo un attacco di droni che ha danneggiato diverse case. I negoziatori ucraini e statunitensi dovrebbero incontrarsi oggi negli Stati Uniti per nuovi colloqui, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre il processo di negoziazione per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia e' in fase di stallo. I colloqui tra Russia e Ucraina, patrocinati dagli Stati Uniti, sono stati interrotti dalla guerra in Medio Oriente scoppiata il 28 febbraio con gli attacchi americano-israeliani contro l'Iran. In risposta agli attacchi russi che dal 2022 colpiscono quotidianamente il suo territorio, Kiev colpisce regolarmente obiettivi in Russia, affermando di mirare principalmente alle infrastrutture militari ed energetiche. 

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