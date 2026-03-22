Proseguono colloqui Ucraina-Usa. Drone russo nel Donetsk: 1 morto LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la delegazione ucraina ha incontrato ieri i rappresentanti statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, e che sono previsti ulteriori colloqui anche oggi. Lo scrivono i media ucraini. "La nostra squadra è ora in America, c'è già stato un incontro con la parte americana: Steve Witkoff e Jared Kushner. È importante che la diplomazia continui. Stiamo cercando di porre fine a questa guerra. Nessuno ha bisogno della guerra". ha precisato.