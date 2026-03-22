Proseguono colloqui Ucraina-Usa. Drone russo nel Donetsk: 1 morto LIVE

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Guerra Ucraina Russia, proseguono colloqui Kiev-Usa. Drone russo nel Donetsk: 1 morto LIVE

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"Ringraziamo gli Stati Uniti per il loro impegno e il lavoro costante svolto per far progredire il processo". I colloqui proseguono oggi, scrive il Segretario del Consiglio per la Sicurezza nazionale ucraina, Rustem Umerov. È di un morto e diversi feriti, tra cui un 15enne, il bilancio di un attacco russo con drone avvenuto nel villaggio di Maidan, nel Donetsk

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"Ringraziamo gli Stati Uniti per il loro impegno e il lavoro costante svolto per far progredire il processo". I colloqui proseguono oggi, scrive il Segretario del Consiglio per la Sicurezza nazionale ucraina, Rustem Umerov. È di un morto e diversi feriti, tra cui un 15enne, il bilancio di un attacco russo con drone avvenuto nel villaggio di Maidan, nel Donetsk.

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Zelensky: 'colloqui in Usa con Witkoff e Kushner" proseguono anche oggi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la delegazione ucraina ha incontrato ieri i rappresentanti statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, e che sono previsti ulteriori colloqui anche oggi. Lo scrivono i media ucraini. "La nostra squadra è ora in America, c'è già stato un incontro con la parte americana: Steve Witkoff e Jared Kushner. È importante che la diplomazia continui. Stiamo cercando di porre fine a questa guerra. Nessuno ha bisogno della guerra". ha precisato. 

Media, drone russo nel Donetsk, un morto e diversi feriti

È di un morto e diversi feriti, tra cui un 15enne, il bilancio di un attacco russo con drone avvenuto nel villaggio di Maidan, nel Donetsk. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo la Procura, un Lancet russo avrebbe colpito un'area residenziale del villaggio uccidendo un 63enne e causando danni alle case e veicoli vicini. Quattro altre persone - un trentenne, due donne di 52 e 65 anni e un ragazzino di 15 - hanno riportato ferite nell'attacco.

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