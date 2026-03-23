Volodymyr Zelensky ha lamentato il fatto che gli Usa siano ora concentrati principalmente sulla guerra in Iran, al termine di due giorni di colloqui in Florida tra gli inviati di Kiev e Washington, volti a porre fine al conflitto in Ucraina. Pur accogliendo con favore i negoziati, il presidente ucraino ha espresso rammarico nel suo messaggio serale sui social per il fatto che "la situazione relativa all'Iran" sia ora "l'obiettivo principale della parte americana". L'inviato statunitense, Steve Witkoff, ha riferito su X che le discussioni in Florida di ieri e oggi sono state "costruttive". Una versione precedente del suo post menzionava brevemente "una svolta" nei negoziati "su una questione umanitaria chiave", prima che tale parte del messaggio fosse poi rimosso. "Le discussioni costruttive si sono basate sui progressi compiuti ieri e si sono concentrate su punti chiave per definire un quadro di sicurezza solido e affidabile per l'Ucraina, nonche' su interventi umanitari essenziali nella regione", si legge in un post sul suo account X. Il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, ha riferito di "progressi" nei colloqui. "Durante gli incontri, ci siamo concentrati sulle questioni relative a garanzie di sicurezza affidabili e sulla dimensione umanitaria, in particolare sullo scambio e il rimpatrio dei nostri cittadini", ha dichiarato su Facebook. La sua delegazione tornera' in Ucraina per consultazioni. "Ci sono segnali che indicano la possibilita' di ulteriori negoziati", ha aggiunto il leader di Kiev. "Speriamo che cio' accada". L'iniziativa diplomatica statunitense per porre fine al conflitto piu' sanguinoso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale si era arenata dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio, un conflitto che ha coinvolto tutto il Medio Oriente. Di fronte all'aumento dei prezzi del petrolio, Washington ha recentemente allentato alcune restrizioni sulle vendite di idrocarburi russi nel tentativo di stabilizzare il mercato. "E' importante garantire che l'aggressore non venga premiato per questa guerra", ha poi concluso Zelensky.