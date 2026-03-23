Il leader ucraino ha lamentato il fatto che gli Usa siano ora concentrati principalmente sulla guerra in Iran, al termine di due giorni di colloqui in Florida tra gli inviati di Kiev e Washington, volti a porre fine al conflitto in Ucraina. Le autorità russe hanno affermato che un incendio è scoppiato nel porto di Primorsk, nel nord-ovest del paese, vicino al confine con la Finlandia, a seguito di un attacco con droni dall'Ucraina
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Il leader ucraino ha lamentato il fatto che gli Usa siano ora concentrati principalmente sulla guerra in Iran, al termine di due giorni di colloqui in Florida tra gli inviati di Kiev e Washington, volti a porre fine al conflitto in Ucraina. Le autorità russe hanno affermato che un incendio è scoppiato nel porto di Primorsk, nel nord-ovest del paese, vicino al confine con la Finlandia, a seguito di un attacco con droni dall'Ucraina.
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Ucraina, Zelensky su negoziati: "Ora attenzione Usa è su Iran"
Volodymyr Zelensky ha lamentato il fatto che gli Usa siano ora concentrati principalmente sulla guerra in Iran, al termine di due giorni di colloqui in Florida tra gli inviati di Kiev e Washington, volti a porre fine al conflitto in Ucraina. Pur accogliendo con favore i negoziati, il presidente ucraino ha espresso rammarico nel suo messaggio serale sui social per il fatto che "la situazione relativa all'Iran" sia ora "l'obiettivo principale della parte americana". L'inviato statunitense, Steve Witkoff, ha riferito su X che le discussioni in Florida di ieri e oggi sono state "costruttive". Una versione precedente del suo post menzionava brevemente "una svolta" nei negoziati "su una questione umanitaria chiave", prima che tale parte del messaggio fosse poi rimosso. "Le discussioni costruttive si sono basate sui progressi compiuti ieri e si sono concentrate su punti chiave per definire un quadro di sicurezza solido e affidabile per l'Ucraina, nonche' su interventi umanitari essenziali nella regione", si legge in un post sul suo account X. Il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, ha riferito di "progressi" nei colloqui. "Durante gli incontri, ci siamo concentrati sulle questioni relative a garanzie di sicurezza affidabili e sulla dimensione umanitaria, in particolare sullo scambio e il rimpatrio dei nostri cittadini", ha dichiarato su Facebook. La sua delegazione tornera' in Ucraina per consultazioni. "Ci sono segnali che indicano la possibilita' di ulteriori negoziati", ha aggiunto il leader di Kiev. "Speriamo che cio' accada". L'iniziativa diplomatica statunitense per porre fine al conflitto piu' sanguinoso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale si era arenata dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio, un conflitto che ha coinvolto tutto il Medio Oriente. Di fronte all'aumento dei prezzi del petrolio, Washington ha recentemente allentato alcune restrizioni sulle vendite di idrocarburi russi nel tentativo di stabilizzare il mercato. "E' importante garantire che l'aggressore non venga premiato per questa guerra", ha poi concluso Zelensky.
Nato, Metsola: "Da invasione russa 2 membri in più e spesa al 5%"
"Dall'invasione russa ci sono due membri nuovi, la Finlandia e la Svizzera, c'è l'accordo che tutti i Paesi arriveranno alla spesa del 5% del Pil per la difesa. Con tutto questo sulla carta e anche nei fatti, la Nato diventa più forte". Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola intervistata da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" in onda su Nove. "Quando c'era una minaccia per la Groenlandia abbiamo visto l'Unione Europea e tutta l'Europa in una forza che forse fino a sei mesi fa, se io ero qui sei mesi fa, non avrei potuto dire che sarebbe stata possibile. Ma c'è stata perché c'è stata la volontà politica e la leadership".
Witkoff: "Costruttivo il secondo giorno di colloqui con gli ucraini"
Domenica in Florida, le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Ucraina si sono riunite una seconda giornata di colloqui "nell'ambito dei continui sforzi di mediazione guidati dagli Usa volti a stabilire un accordo di pace duraturo e complessivo per il conflitto in corso". Lo scrive l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff sui social media definendo i colloqui costruttivi. "Hanno fatto leva sui progressi compiuti ieri e si sono concentrati su punti chiave volti a definire un quadro di sicurezza solido e affidabile per l'Ucraina, nonché sulle cruciali iniziative umanitarie nella regione". Oltre a Witkoff della delegazione americana facevano parte Jared Kushner e il consigliere della Casa Bianca Josh Gruenbaum. Di quella ucraina annoverava invece Davyd Arakhamia, Kyrylo Budanov, Rustem Umerov e Serhii Kyslytsia.
Ucraina: droni su porto russo vicino Finlandia causa incendio
Le autorita' russe hanno affermato che un incendio e' scoppiato nel porto di Primorsk, nel nord-ovest del paese, vicino al confine con la Finlandia, a seguito di un attacco con droni dall'Ucraina. "Un serbatoio di carburante e' stato danneggiato nel porto di Primorsk, provocando un incendio. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme e il personale e' stato evacuato", ha dichiarato Alexander Drozdenko, governatore della regione di Leningrado, nella Russia occidentale. Drozdenko ha affermato che i sistemi russi di difesa aerea e di guerra elettronica hanno distrutto 35 droni dall'inizio dell'attacco sulla regione. In un successivo messaggio su Telegram, ha aggiornato la cifra, indicando "oltre 50 droni" distrutti, e ha affermato che erano in corso sforzi per respingere l'attacco.