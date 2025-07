Australia, Youtube viene incluso nel divieto ai minori di 16 anni

Anche YouTube sarà soggetta a restrizioni per i giovani australiani. La misura è stata annunciata dal primo ministro Anthony Albanese in un comunicato congiunto con la ministra delle Telecomunicazioni Anika Wells. Quelle del governo australiano sono tra le restrizioni più severe per le piattaforme digitali nel mondo, che prevedono penali fino a 50 milioni di dollari a quelle che non impongono i nuovi limiti di età. Meta, Tik Tok e Snapchat avevano criticato duramente l'esonero dalle nuove misure concesso a YouTube, sostenendo che il sito offre servizi simili ai loro e non dovrebbe essere trattato differentemente. E infatti è arrivata una stretta anche per il canale di video. I giovani potranno continuare ad accedere ma non potranno aprire un account né uplodare contenuti.