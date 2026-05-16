Modena, auto piomba sui pedoni in centro. Le prime immagini: VIDEO

È successo su via Emilia centro, con la vettura - proveniente da Largo Garibaldi - arrivata a velocità sostenuta. Tutti gli aggiornamenti con il nostro liveblog
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