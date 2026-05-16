Dopo che un'auto con a bordo un uomo italiano di origine magrebina ha travolto la folla nella città emiliana, facendo otto feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, sulla vicenda sono intervenuti i principali leader politici italiani, che hanno espresso vicinanza ai feriti e ringraziato chi è intervenuto per bloccare l’aggressore

Dopo l’investimento che ha provocato otto feriti, alcuni dei quali gravi, nel centro di Modena, la politica italiana si stringe attorno alla città emiliana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso "vicinanza alla città" e ha ringraziato "quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole", si legge in una nota del Quirinale. Da Giorgia Meloni a Elly Schlein, passando per Matteo Salvini, Ignazio La Russa e Giuseppe Conte, sono arrivati messaggi di solidarietà ai feriti e alle famiglie, insieme ai ringraziamenti rivolti ai cittadini che hanno fermato l’aggressore, un uomo di origine magrebina arrestato dopo aver travolto diversi passanti e accoltellato una persona. La premier ha sentito il sindaco della città e ha assicurato che il responsabile "risponda fino in fondo delle sue azioni".

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’accaduto con un messaggio pubblicato sui social. "Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo", ha affermato la premier. "Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento - aggiunge la presidente del Consiglio -. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni". Dal Comune di Modena fanno sapere inoltre che Meloni ha contattato il sindaco Massimo Mezzetti per "informarsi su quanto accaduto, esprimere solidarietà e il suo ringraziamento ai cittadini intervenuti per bloccare l'autore del fatto".

La Russa: "Azione di brutale violenza"

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sull’episodio. "Sono drammatiche le notizie e le immagini provenienti da Modena dove un uomo alla guida di un'automobile ha falciato a forte velocità una decina di persone a piedi e poi ne ha accoltellata un'altra prima di essere fermato da alcuni passanti. Siamo di fronte a un'azione di brutale violenza e che nella dinamica ricorda tristemente molti episodi simili avvenuti in Europa. A nome mio personale e del Senato della Repubblica rivolgo affettuosa vicinanza alla comunità di Modena, sinceri ringraziamenti a quei cittadini che con grande coraggio hanno fermato l'aggressore e i migliori auguri di pronta guarigione ai numerosi feriti".

Metsola: "Colpita dal grave episodio, vicinanza ai feriti"

Anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha commentato la vicenda. "Sono profondamente colpita dal grave episodio avvenuto oggi a Modena", ha scritto su X. "Esprimo la mia vicinanza ai feriti, alcuni di loro in gravi condizioni. Ringrazio le forze dell'ordine intervenute con tempestività e coraggio", ha aggiunto la presidente del Parlamento Ue.