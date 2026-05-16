Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Auto su folla, sindaco di Modena: “Ringrazio cittadini che con coraggio lo hanno fermato”

Cronaca

Le parole del primo cittadino Massimo Mezzetti dopo l’episodio che ha sconvolto la città. Tutti gli aggiornamenti sul nostro liveblog

"Il responsabile di questo atto pazzesco, come si vede dai video, è entrato nella strada principale e si è fiondato direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso e poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Fortunatamente non ci sono vittime ma purtroppo abbiamo quattro feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena". Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, in un videomessaggio sui social.

"L'investitore, sulla trentina, è sceso la macchina e si è dato alla fuga. Voglio ringraziare i quattro o cinque cittadini che lo hanno inseguito e nonostante lui fosse, a quanto pare, armato di un coltello, lo hanno atterrato, buttato per terra e catturato e lo hanno consegnato alle forze dell'ordine - aggiunge il sindaco - A loro va il mio grandissimo ringraziamento per il coraggio e il senso civico che hanno avuto. Sono momenti drammatici, fare supposizioni su quello che è accaduto adesso è troppo presto. Tra breve faremo un punto in prefettura con le forze dell'ordine, il prefetto, e cercheremo di acquisire più notizie. L'uomo è in questura, lo stanno interrogando e ci saranno tutte le indagini del caso".

TAG:

Prossimi video

Longastrino, Ravenna, condanne omicidio Coatti in Colombia

Cronaca

Monete false da 2 euro, arresti tra Prato e Pistoia

Cronaca

Maldive, il marito di Monica Montefalcone: "Era una sub esperta"

Cronaca

A Rimini il raduno dell'Associazione nazionale carabinieri

Cronaca

Aperitivo Festival 2026, a Milano si celebra uno dei simboli del Made in Italy

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 16 maggio: edizione delle 13

Cronaca