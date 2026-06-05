Assalti ai bancomat, sette arresti nel Foggiano

I carabinieri di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette indagati accusati di aver compiuto assalti con esplosivo ai danni di sportelli bancomat. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto a un fenomeno che da anni interessa il territorio foggiano, causando danni alle strutture e disservizi alla popolazione.
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