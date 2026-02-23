"La piena chiarezza sui nuovi sviluppi delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti è il minimo indispensabile affinché' noi, come Ue, possiamo fare una valutazione lucida e decidere i prossimi passi da compiere". Questo, intanto, il commento del portavoce della Commissione Ue per il Commercio, Olaf Gill, nel corso di un incontro con la stampa. "Stiamo chiedendo un impegno a tempo pieno con gli Stati Uniti, ma occorre di più per comprendere il quadro completo. - ha spiegato - Allo stesso tempo, stiamo discutendo intensamente con i nostri Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Ad esempio, il commissario Maros Sefcovic parteciperà ad una riunione dei ministri del Commercio del G7. E anche ad una riunione con gli Stati membri in configurazione di cooperazione per incontrare poi i membri del Parlamento europeo della commissione per il commercio. Abbiamo quindi le idee molto chiare su ciò che deve accadere. Gli Stati Uniti devono dirci con precisione cosa sta succedendo”, ha precisato ancora Gill.