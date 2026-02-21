Trump, i dazi e la Corte Suprema: una questione di indipendenza

Dopo la bocciatura della strategia commerciale dell'Amministrazione, il presidente ha le idee molto chiare sulle ragioni della sentenza. Punta il dito contro gli interessi stranieri che avrebbero influenzato i giudici. E quando tira in ballo interessi esterni capaci di influenzare la Corte tocca una corda che emette una vibrazione ben nota negli Stati Uniti, a prescindere dalla fondatezza delle sue accuse