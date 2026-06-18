L'EA7 Emporio Armani Milano conquista il suo 32esimo titolo battendo l'Umana Reyer Venezia 86-72 in gara-4 (serie chiusa sul 3-1) e completa il primo triplete della sua storia, dopo Supercoppa e Coppa Italia. Un traguardo arrivato nell'anno dei 90 anni del club e segnato dal lutto per la scomparsa di Giorgio Armani

Dal lutto di inizio settembre al trionfo di metà giugno. L'Olimpia Milano chiude la stagione dei suoi 90 anni mettendo in bacheca lo scudetto numero 32 e completando il primo triplete della sua storia: Supercoppa, Coppa Italia e campionato, uno dopo l'altro. La squadra biancorossa ha battuto l'Umana Reyer Venezia 86-72 in gara-4 al Palasport Taliercio, chiudendo la serie di finale sul 3-1. A sollevare il trofeo i due capitani, Pippo Ricci e Shavon Shields.

Il triplete e il dominio nell'albo d'oro

Con questo successo Milano diventa la quarta squadra a centrare tutti e tre i trofei nazionali nella stessa stagione: prima di lei ci erano riuscite solo Treviso nel 2002-2003, Siena per tre volte tra il 2008 e il 2011 e la Dinamo Sassari nel 2014-2015. Il club consolida inoltre il primato nell'albo d'oro: con 32 titoli stacca nettamente le inseguitrici, la Virtus Bologna a quota 17 e Varese a 10. È stata la 23esima finale disputata dalla società, anche in questo caso un record.

Il pensiero a Giorgio Armani

Impossibile non rivolgere un pensiero all'imprenditore scomparso a settembre, senza il quale, ricorda il club, l'Olimpia non esisterebbe più. Nell'era Armani, iniziata nel 2008, Milano ha conquistato 18 trofei: sette scudetti, cinque Coppe Italia e sei Supercoppe. "È un successo da dedicare a Giorgio Armani", afferma Michele Tacchella, top manager del gruppo. "Siamo davvero tutti soddisfatti a partire dal presidente Dell'Orco. È un grandissimo risultato, siamo davvero felici di poter festeggiare".

La partita e gli uomini del trionfo

Mvp della finale è Brooks, che bissa il riconoscimento già ottenuto nella regular season. L'eroe di serata è però Guduric, autore di una ripresa spettacolare che riscatta una stagione complicata. A fare la differenza è soprattutto la difesa, capace di frenare l'attacco di Venezia che in gara-3 era sembrato inarrestabile.

Una stagione tra mille colpi di scena

Un solo anno, vissuto come fosse un secolo. A novembre le dimissioni a sorpresa di Ettore Messina e il passaggio anticipato al vice Peppe Poeta; a gennaio l'esclusione definitiva dal roster di Lorenzo Brown, colpo dell'estate; in primavera la precoce uscita dalla corsa playoff in Eurolega. E un quintetto destinato a sciogliersi, a partire da Brooks, atteso all'Asvel. Il prossimo nucleo è già delineato: Peters, fresco campione d'Europa con l'Olympiacos, rileverà LeDay; Thompson prenderà il posto di Ellis in regia; Burnell porterà energia sull'ala. Ma per ora Milano pensa solo a godersi il presente.