Giornata del picnic: cosa comprare e gli accessori indispensabili

Giornata mondiale del picnic: cosa comprare e gli accessori indispensabili
Con l'arrivo della bella stagione cresce la voglia di trascorrere qualche ora all'aria aperta tra parchi, prati e aree verdi. In occasione della Giornata mondiale del picnic, ecco una selezione di accessori disponibili su Amazon che possono rendere più comodo e organizzato un pranzo all'aperto con amici o familiari
- Tra gli accessori più utili per un picnic c'è una coperta ampia e facile da trasportare. Questo modello Amazon Basics misura 150 x 195 centimetri ed è realizzato in poliestere con imbottitura in spugna. Il retro impermeabile e resistente alla sabbia la rende adatta a parchi, spiagge, piscine e campeggi. Si piega in modo compatto, è dotata di manico per il trasporto ed è lavabile in lavatrice. È disponibile su Amazon al prezzo di 20,70 euro.
- Per trasportare cibo, bevande e snack in modo pratico non può mancare un cesto da picnic. Questo modello è in rattan naturale e dispone di una fodera in cotone rimovibile e lavabile. È disponibile su Amazon al prezzo di 49,99 euro.
- Per mantenere freschi cibi e bevande durante una giornata all'aperto può essere utile uno zaino termico capiente e facile da trasportare. Questo modello da 26 litri, dispone di più scomparti per organizzare il contenuto. È disponibile su Amazon al prezzo di 35,99 euro.
- Per chi organizza picnic in famiglia o con gruppi numerosi, questa borsa termica con un robusto telaio con ruote, consente di trasportare facilmente cibi e bevande. È pensata per campeggio, escursioni e giornate all'aria aperta. È disponibile su Amazon al prezzo di 79,99 euro.
- Per un picnic senza stoviglie usa e getta può essere utile un set di posate riutilizzabili e facile da trasportare. Questo kit comprende due set di posate con coltello, forchetta e cucchiaio in acciaio inox, custodite in una custodia. È disponibile su Amazon al prezzo di 13,99 euro.
- Questo set picnic include 4 piatti piani, 4 piatti fondi, 4 bicchieri, 4 tris di posate e una scatola frigo da 4 litri. Riutilizzabile, è una soluzione pratica per picnic, campeggio e pranzi all'aperto. È disponibile su Amazon al prezzo di 23,29 euro.
- Se il picnic si prolunga fino al tramonto, una fonte di illuminazione può rivelarsi molto utile. Questa lampada LED, con un fascio luminoso a 360 gradi è pratica per attività all'aperto. È disponibile su Amazon al prezzo di 8,99 euro.
- Per mantenere l'acqua fresca durante una giornata all'aperto, una borraccia termica è tra gli accessori più pratici da portare con sé. Questo modello in acciaio inox è progettato per mantenere le bevande calde fino a 13 ore e fredde fino a 25 ore. È disponibile su Amazon al prezzo di 24,97 euro.
- Per servire acqua, succhi e altre bevande durante un picnic, questo set comprende 8 bicchieri da 200 ml in plastica, disponibili in diversi colori. È disponibile su Amazon al prezzo di 9,96 euro.
- Chi cerca una soluzione compatta per mangiare all'aperto può puntare su questo set pieghevole 6 in 1. Include coltello, forchetta e cucchiaio in acciaio inox, oltre a tazza, ciotola e piatto, tutti progettati per essere ripiegati e riposti nella rete inclusa. È disponibile su Amazon al prezzo di 22,99 euro.