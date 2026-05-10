Iran, la premio Nobel Narges Mohammadi trasferita in ospedale

L’attivista iraniana premio Nobel per la Pace, oppositrice del regime di Teheran, Narges Mohammadi, è stata trasferita in ospedale a Teheran. La notizia è stata diffusa dalla sua fondazione. L’avvocata si trova in condizioni critiche da mesi, dopo aver subito un infarto in carcere a marzo. La fondazione ha spiegato che le è stata concessa la sospensione della pena detentiva su cauzione ma ha anche aggiunto in una dichiarazione condivisa con Associeted Press che Mohammadi necessita di “cure specialistiche permanenti”, precisando: “Dobbiamo garantire che non torni mai più in carcere per scontare i 18 anni rimanenti della sua pena. È giunto il momento di chiedere la sua libertà incondizionata e l’archiviazione di tutte le accuse”.