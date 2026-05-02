Le condizioni di salute dell'attivista iraniana che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2023 sono "gravemente peggiorate", ha denunciato Joergen Watne Frydnes all'agenzia di stampa Reuters. Mohammadi è stata trasferita in un ospedale provinciale vicino Zanjan dopo aver subito un "arresto cardiaco", ma necessita di cure a Teheran, secondo quanto riferito ieri dalla Fondazione

L'Iran deve liberare con urgenza la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi e consentirle di ricevere la necessaria assistenza medica, ha dichiarato il presidente del Comitato norvegese del Nobel. Le condizioni di salute di Mohammadi, attivista iraniana che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2023 per la sua campagna a

favore dei diritti delle donne e contro la pena di morte, sono "gravemente peggiorate", ha denunciato Joergen Watne Frydnes all'agenzia di stampa Reuters. Mohammadi è stata trasferita in un ospedale provinciale vicino

Zanjan dopo aver subito un "arresto cardiaco", ma necessita di cure a Teheran, secondo quanto riferito ieri dalla Fondazione che porta il suo nome e dalla famiglia. L'attivista era stata arrestata di nuovo lo scorso dicembre dopo aver denunciato la morte di un avvocato per i diritti umani, Khosrow Alikordi, trovato cadavere nel suo ufficio in circostanze sospette.