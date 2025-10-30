Economia
Manovra 2026, cosa cambia per le famiglie: 8 novità, commentate
Entreranno nel vivo dalla prossima settimana, con l’usuale iter di approvazione in Parlamento, i lavori sulla Legge di Bilancio 2026 che porteranno al via libera definitivo entro la data limite del 31 dicembre. Quali sono le principali novità e i bonus previsti in Manovra per le famiglie italiane e più nello specifico per sostenere la genitorialità?
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi