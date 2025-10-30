Manovra 2026, cosa cambia per le famiglie: 8 novità, commentate

Entreranno nel vivo dalla prossima settimana, con l’usuale iter di approvazione in Parlamento, i lavori sulla Legge di Bilancio 2026 che porteranno al via libera definitivo entro la data limite del 31 dicembre. Quali sono le principali novità e i bonus previsti in Manovra per le famiglie italiane e più nello specifico per sostenere la genitorialità?