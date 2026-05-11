Giornata del commercio equo, 10 consigli per una spesa consapevole

Per prima cosa non tutti i prodotti che si definiscono "equi" lo sono davvero. Il marchio Fairtrade International è la certificazione più riconosciuta a livello globale e garantisce il rispetto di standard verificati da enti indipendenti lungo tutta la filiera produttiva. Durante la spesa, è bene cercare il logo giallo-verde-blu sulle confezioni: è la garanzia più solida che il produttore sia stato retribuito in modo equo e che la produzione rispetti parametri sociali e ambientali precisi.

Logo Fairtrade - ©Getty