Cibo, una dieta sana può costare oltre 200 euro al mese. Lo studio

Quello che è emerso dall’analisi è che in Italia, come detto, il costo di una dieta sana e sostenibile può raggiungere oltre 200 euro al mese. Tuttavia, un altro aspetto interessante che è emerso è che il costo non è uniforme in tutto il Paese, ma varia nello spazio e nel tempo. Ad esempio, il costo aumenta in primavera e in estate - ma non per i bambini piccoli -, e ci sono differenze significative anche tra Nord e Sud. Differenze di prezzo anche tra uomini e donne.