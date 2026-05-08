Cosa ci racconta degli Usa la crescente paura per il costo della vita

Due altre questioni si affiancano infatti ormai da tempo all’inflazione generale, e una terza è emersa con forza nelle ultime settimane. Stiamo parlando dei costi delle case, quelli sanitari, e dell’attuale crisi energetica causata dal blocco dello Stretto di Hormuz
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