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Cosa ci racconta degli Usa la crescente paura per il costo della vita

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Due altre questioni si affiancano infatti ormai da tempo all’inflazione generale, e una terza è emersa con forza nelle ultime settimane. Stiamo parlando dei costi delle case, quelli sanitari, e dell’attuale crisi energetica causata dal blocco dello Stretto di Hormuz

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