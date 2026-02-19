Bollette, in Italia per energia paghiamo tra prezzi più alti d’Europa

Economia

Per ridurre la spesa in bolletta è importante evitare gli sprechi e prestare attenzione a diversi fattori. Gli accorgimenti sono molteplici e riguardano le scelte che si fanno ogni giorno in casa: quale lampadina è meglio utilizzare? Dove posizionare il frigorifero? È meglio usare un computer fisso o un portatile? In occasione della giornata mondiale del risparmio energetico, ecco alcuni consigli per consumare meno e risparmiare