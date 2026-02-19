Bollette, in Italia per energia paghiamo tra prezzi più alti d’Europa

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bollette, in Italia per l’energia paghiamo uno dei prezzi più alti d’Europa: ecco perché

Economia
Ipa/Sky TG24

Il governo Meloni ha dato il via libera in Cdm all’atteso decreto legge sulle bollette. Secondo la premier, vale 5 miliardi fra risparmi e benefici per famiglie e imprese. In Italia, secondo i dati, paghiamo uno dei prezzi dell’energia più cari d’Europa e in bolletta le tasse hanno un peso importante. Anche di questo si è parlato nella puntata del 18 febbraio di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24

ascolta articolo

Il governo di Giorgia Meloni ieri, 18 febbraio, ha varato l’atteso decreto legge sulle bollette. Secondo la premier, che ha parlato dopo il Cdm, vale 5 miliardi fra risparmi e benefici per famiglie e imprese. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, l’approfondimento di Sky TG24.

Il confronto con gli altri Paesi

In Italia paghiamo uno dei prezzi dell’energia più cari d’Europa. Guardando alla stima annua di quanto paga una famiglia di quattro persone, nel nostro Paese arriviamo a 823 euro mentre in Spagna ad esempio si parla di 652 euro: quasi 200 euro in meno. Nell’area Euro la media è di 752 euro. Con cifre più alte dell’Italia c’è la Germania, che però ha un reddito medio superiore. 

Vedi anche

Bonus bollette, il Cdm approva il decreto: che cosa prevede
Numeri

L’incremento in Italia

Se guardiamo solo all’Italia, vediamo che nel tempo c’è stato un incremento. In particolare, dal 2022 - con la guerra in Ucraina e la crisi del gas - i prezzi sono aumentati di molto. E anche se poi sono scesi rispetto ai momenti peggiori di quella crisi, rimangono comunque superiori se confrontati col periodo precedente al 2022.

Vedi anche

DL Bollette, Meloni: interventi per 5 mld di euro, risparmi per famiglie vulnerabili per 115 euro
Numeri

Cosa paghiamo in bolletta

Ma cosa paghiamo in bolletta? È interessante andare a spulciare perché si nota che, oltre a un alto costo della materia prima, paghiamo moltissime tasse. Guardando agli altri grandi Paesi europei, siamo al primo posto: un terzo o quasi delle bollette vanno allo Stato tra tasse, Iva, oneri di sistema.

Numeri

Oneri di sistema

Nel decreto approvato dal Cdm, almeno da quanto emerso per ora, non sembrano esserci interventi per ridurre questi oneri, che pesano e fruttano allo Stato 12 miliardi di euro all’anno. 

Numeri

Le famiglie “fragili”

Con questo decreto si interviene di nuovo sulle agevolazioni per le famiglie “fragili”. Per fare un esempio prendiamo una famiglia di 4 persone con consumi medi e Isee sotto i 9.800 euro, quindi considerata “fragile”. Oltre al bonus sociale che già era previsto di 186 euro, il governo - come annunciato ieri dalla premier Giorgia Meloni - aggiunge col decreto un extra bonus da 115 euro. A carico della famiglia dovrebbero rimanere circa 290 euro. 

Numeri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/10
Economia

Giornata risparmio energetico, i 10 consigli per tagliare le bollette

Per ridurre la spesa in bolletta è importante evitare gli sprechi e prestare attenzione a diversi fattori. Gli accorgimenti sono molteplici e riguardano le scelte che si fanno ogni giorno in casa: quale lampadina è meglio utilizzare? Dove posizionare il frigorifero? È meglio usare un computer fisso o un portatile? In occasione della giornata mondiale del risparmio energetico, ecco alcuni consigli per consumare meno e risparmiare

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Bollette, in Italia per energia paghiamo tra prezzi più alti d’Europa

Economia

Il governo Meloni ha dato il via libera in Cdm all’atteso decreto legge sulle bollette. Secondo...

Airbus, utile netto record in aumento del 23% nel 2025

Economia

Il colosso europeo prevede di consegnare un numero record di 870 aerei commerciali nel 2026

Rottamazione-quater, nuova scadenza per chi ha saltato l'ultima rata

Economia

Si riaprono i termini per chi vuole usufruire della definizione agevolata della...

Inps, nuovo Portale famiglia per bonus e congedi genitori: cosa sapere

Economia

Un unico spazio dove convergono le prestazioni e i servizi a disposizione dei genitori. È quanto...

Sud Italia, in 22 anni persi 350 mila laureati. Via anche gli anziani

Economia

Il Sud Italia continua a perdere abitanti. Si spostano verso il Centro e il Nord sempre più...

Economia: I più letti