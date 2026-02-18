DL Bollette, Meloni: interventi per 5 mld di euro, risparmi per famiglie vulnerabili per 115 euro

DL Bollette, Meloni: interventi per 5 mld di euro, risparmi per famiglie vulnerabili per 115 euroPolitica
Prossimi Video
Papa Francesco: Nelle ceneri c'è peso di un mondo che brucia
Mondo
Teatro Sannazaro, Ministro Giuli: massimo sforzo del governo per ricostruzione
Cronaca
Scandicci, trovato corpo di donna decapitata
Cronaca
Bimbo trapiantato, legale: "Non è più operabile"
Cronaca
Violenza politica, Ue: attacchi per crescente polarizzazione
Mondo
Gozi sul Board of Peace: "Meloni è suddita di Trump"
Mondo
Generazione Europa, verso la prima riunione del Board of Peace istituito da Trump
Mondo