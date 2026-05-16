Il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha espresso soddisfazione per questo risultato: “Il successo della misura dimostra che il Ministero del Turismo ha saputo intercettare e rispondere a un bisogno reale delle imprese del settore, proseguendo sulla strada giusta per sostenere la competitività e la sostenibilità del sistema turistico nazionale”. Il ministro ha aggiunto che “siamo soddisfatti dell'alto tasso di partecipazione delle aziende e continuiamo a lavorare per ascoltare e soddisfare le esigenze del comparto. Anche per questo nell'ultimo piano casa varato dal Governo è stata data attenzione ai lavoratori dell'industria turistica".