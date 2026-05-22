Quattordicesima 2026, quando arriva e come si calcola: date e importi

Introduzione
La quattordicesima rappresenta un appuntamento importante sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti di alcuni settori specifici. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che, nel caso dei pensionati, viene erogata automaticamente dall’Inps ogni anno, a luglio, mentre per i lavoratori dipendenti è legata al contratto collettivo nazionale di categoria. Ecco cosa sapere: dalle date agli importi.
Quello che devi sapere
Cos’è la quattordicesima e come funziona
La quattordicesima mensilità e una prestazione economica aggiuntiva rispetto ai normali 12 mesi dello stipendio o della pensione (e rispetto anche alla tredicesima). Ci sono due ambiti distinti:
- Pensionati INPS: si tratta di un diritto soggettivo stabilito dalla legge (Legge n. 127/2007, art. 5) riconosciuto automaticamente ogni anno ai pensionati con redditi bassi che abbiano compiuto almeno 64 anni di età;
- Lavoratori dipendenti: si tratta di un istituto contrattuale, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ma solo di specifiche categorie e quindi non universale come la tredicesima.
Quindi, la principale differenza rispetto alla tredicesima, è che quest’ultima è garantita per quasi tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, mentre la quattordicesima spetta solo a determinate categorie.
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Per i pensionati
Guardando alla categoria dei pensionati, la quattordicesima viene erogata dall’Inps in modo automatico, senza bisogno di presentare domanda, a tutti i pensionati che rispettano contemporaneamente queste condizioni:
- aver compiuto almeno 64 anni entro il 31 luglio 2026 (per il pagamento di luglio) oppure entro il 31 dicembre 2026 (per il conguaglio di dicembre);
- essere titolari di una o piu pensioni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), delle forme esclusive o sostitutive della stessa, dei fondi pensione complementari gestiti dall’Inps, o della Gestione Separata;
- il reddito complessivo individuale non deve superare determinate soglie calcolate in multipli del trattamento minimo Inps.
Il pagamento principale della quattordicesima per i pensionati avviene nel mese di luglio 2026 (conguagli a parte), insieme alla rata normale della pensione.
I limiti di reddito e le cifre
Sui limiti di reddito bisogna ricordare che questi sono determinati in relazione al trattamento minimo Inps che, per il 2026, risulta essere pari a circa 598,61 euro mensili. Le soglie di riferimento sono le seguenti:
- Reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo: limite pari a circa 11.372,08 euro annui. Spetta l’importo pieno della quattordicesima;
- Reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo: limite pari a circa 15.163,46 euro annui. Spetta un importo ridotto della quattordicesima;
- Oltre 2 volte il trattamento minimo: non spetta nessuna quattordicesima.
Le cifre della quattordicesima variano quindi in base al reddito. Si va da un massimo di 504 euro (oltre 25 anni di contributi e fino a 1,5x di trattamento minimo) a un minimo di 196 euro (fino a 15 anni di contributi e da 1,5x a 2x di trattamento minimo).
Per i lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti la quattordicesima è prevista esclusivamente nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) che la includono espressamente. Per sapere se si ha diritto alla quattordicesima, occorre quindi verificare quale CCNL venga applicato dal proprio datore di lavoro, guardando sulla busta paga e nel contratto individuale di lavoro.
Ad esempio, i contratti del settore metalmeccanico (CCNL Metalmeccanici Industria), del settore chimico, della pubblica amministrazione e molti altri settori industriali non prevedono la quattordicesima.
Il calcolo per i lavoratori dipendenti
Il calcolo della quattordicesima per i lavoratori dipendenti segue criteri simili a quelli della tredicesima. L’importo risulta pari a una mensilità di retribuzione lorda, calcolata come la somma delle retribuzioni ordinarie percepite nei 12 mesi di competenza divisa per 12 (o per il numero di mesi effettivi del contratto).
La tassazione sulla quattordicesima
Il sistema di tassazione della quattordicesima varia a seconda dei soggetti.
- Per i pensionati, ad esempio, la quattordicesima è completamente esente da IRPEF, viene erogata netta e non va dichiarata.
- Per i lavoratori dipendenti, invece, è tassata come normale reddito da lavoro dipendente, con ritenuta IRPEF operata dal datore di lavoro e concorre al reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.
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