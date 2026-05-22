Quattordicesima 2026, quando arriva e come si calcola: date e importi

La quattordicesima mensilità e una prestazione economica aggiuntiva rispetto ai normali 12 mesi dello stipendio o della pensione (e rispetto anche alla tredicesima). Ci sono due ambiti distinti:

Pensionati INPS: si tratta di un diritto soggettivo stabilito dalla legge (Legge n. 127/2007, art. 5) riconosciuto automaticamente ogni anno ai pensionati con redditi bassi che abbiano compiuto almeno 64 anni di età;

si tratta di un diritto soggettivo stabilito dalla legge (Legge n. 127/2007, art. 5) riconosciuto automaticamente ogni anno ai pensionati con redditi bassi che abbiano compiuto almeno Lavoratori dipendenti: si tratta di un istituto contrattuale , previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ma solo di specifiche categorie e quindi non universale come la tredicesima.

Quindi, la principale differenza rispetto alla tredicesima, è che quest’ultima è garantita per quasi tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, mentre la quattordicesima spetta solo a determinate categorie.

Per approfondire:

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