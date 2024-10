Che differenza c’è tra Consiglio Europeo e Consiglio d’Europa

Pur avendo nomi simili e venendo per questo spesso confusi, il Consiglio europeo e il Consiglio d’Europa sono due organi nettamente distinti. Mentre il primo, formato dai Capi di Stato o di governo dei Paesi membri dell’Ue, svolge un ruolo di indirizzo politico all’interno dell’Unione europea, il secondo non fa invece parte dell’Unione, ma è un'organizzazione internazionale autonoma con sede a Strasburgo. Ecco la composizione, le funzioni e le differenze tra i due.

La composizione del Consiglio Europeo

Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo dell'Unione europea e il presidente della Commissione. La scelta tra capo di Stato e di governo come rappresentante di ogni Stato membro nelle sedute spetta all'ordinamento del singolo Paese: se in rappresentanza dell'Italia, ad esempio, prende parte alle riunioni il presidente del Consiglio dei ministri, in rappresentanza della Francia presenzia invece il presidente della Repubblica. Partecipa ai lavori anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il suo presidente è eletto al di fuori dei suoi membri, e rimane in carica due anni e mezzo. Nel 2024 ha assunto la carica il portoghese António Costa, già primo ministro del suo Paese, succedendo al belga Charles Michel.

La storia del Consiglio Europeo

Il Consiglio europeo nasce dalla prassi che va avanti fin dal 1961 di tenere riunioni informali tra i capi di Stato e di governo dei Paesi europei. Le regole di funzionamento di quest’organo, inizialmente non previste dai trattati, hanno assunto con il tempo un carattere più formale e sono state definite nel corso di alcune riunioni del Consiglio Europeo stesso. Nei trattati comunitari, il Consiglio Europeo compare per la prima volta con l'Atto unico europeo che ne ha consacrato giuridicamente la composizione e la cadenza delle riunioni, non inserendolo tuttavia nell'architettura comunitaria. Soltanto con il Trattato di Maastricht è diventato a pieno titolo organo dell'Unione, mentre il Trattato di Amsterdam ne ha reso più incisiva e ampia l'azione. È rimasta tuttavia la natura giuridica anomala e ambigua del Consiglio, dal momento che la sua creazione non è prevista nei trattati istitutivi della comunità. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, al Consiglio Europeo è stata attribuita la funzione di organo di indirizzo politico.

Cosa fa il Consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo definisce gli orientamenti politici generali dell'Unione. Le decisioni adottate nelle riunioni dell'organo danno un notevole impulso alla definizione degli orientamenti politici generali dell'Unione europea. Le riunioni del Consiglio europeo si svolgono di regola a Bruxelles, nell'edificio Palazzo Europa, dove si riunisce almeno quattro volte all’anno. Il Consiglio europeo svolge comunque un ruolo incisivo in tutti i settori dell'Unione europea, che si tratti di coordinamento, di arbitrato o di soluzione di fascicoli difficili.