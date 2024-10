Sul tavolo della riunione in programma oggi e domani ci sono innanzitutto i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, poi il tema delle migrazioni, la competitività dell’Unione europea, il semestre europeo con l’approvazione delle raccomandazioni specifiche per Paese, i cambiamenti climatici - in vista delle conferenze di Cali e Baku - e questioni specifiche di politica estera, compresi gli sviluppi in Georgia, Moldova, Venezuela e Sudan.

Il vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo

Arrivati al tavolo dell'Europa Building con priorità (e posizioni) geopolitiche diverse - la condanna alla Russia in cima all'agenda Ue, il conflitto in Medio Oriente il focus per i Paesi arabi - i leader hanno licenziato un testo di compromesso. "L'aggressione della Russia qui in Europa è molto sentita", ha scandito Ursula von der Leyen facendo leva sul "concetto di sovranità" importante anche per gli sceicchi, in cambio di un sostegno incondizionato per mettere Vladimir Putin all'angolo, impossibile però da ottenere. Alla fine, dopo una lunga opposizione al riferimento su Mosca, il cenno c'è stato: Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi hanno sostenuto la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu che condanna l'aggressione russa a Kiev, richiamando anche a "una pace globale, giusta e duratura in Ucraina" da raggiungere "il prima possibile". L'intesa è arrivata anche sul Medio Oriente, con entrambe le parti impegnate a ribadire con forza la necessità di un cessate il fuoco e a lanciare ripetuti appelli per una soluzione a due Stati come strada maestra per la pace. Forte il richiamo del Golfo - trascinato dall'emiro qatariota Al Thani - a "uno sforzo collettivo" per "creare uno Stato palestinese" lungo le linee del 1967. La condanna delle operazioni militari di Israele a Gaza e in Libano - e degli attacchi all'Unifil - sono state nette. Come però lo sono state anche le richieste nei confronti dell'Iran: Teheran deve "impegnarsi" alla de-escalation astenendosi da possibili nuovi attacchi missilistici e rispettando "gli obblighi" sul nucleare.