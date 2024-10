Promossa da Italia, Danimarca e Paesi Bassi, la riunione informale a Bruxelles ha visto protagonisti i leader di Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Slovacchia e Commissione Europea. Al centro della discussione la questione dei migranti e gli obiettivi comuni per "prevenire l'immigrazione irregolare, combattere il traffico di esseri umani e rendere più efficace la politica europea dei ritorni", ha scritto la premier su X

Si è svolto oggi a Bruxelles l'incontro informale sul dossier migratorio, promosso dall'Italia insieme a Danimarca e Paesi Bassi, che ha visto protagonisti i leader dei Paesi Ue più interessati al tema. Alla riunione informale, che si è tenuta nei locali della delegazione italiana nell'Europa Building, ha preso parte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, per l'occasione, ha presentato il piano Albania sui migranti. Oltre all'Italia, hanno partecipato anche Austria, Cipro, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Malta, Slovacchia e Commissione Europea. Al centro della discussione, la questione dei migranti e gli obiettivi comuni per "prevenire l'immigrazione irregolare, combattere il traffico di esseri umani e rendere più efficace la politica europea dei ritorni", ha scritto la premier su X al termine dell'incontro.

Il modello Italia-Albania

All'indomani dello sbarco dei primi migranti nel porto di Shengjin, la premier Meloni ha illustrato ai leader europei l'intesa Italia-Albania, rimarcandone l'importanza per contrastare l'attività dei trafficanti di esseri umani. Al centro del dibattito, anche il concetto di Paese terzo sicuro, in vista dell'attuazione delle regole del nuovo Patto Migrazione e Asilo, e la collaborazione con UNHCR e IOM sulle rotte migratorie per la questione dei rimpatri volontari assistiti e sui “return hubs”.

L'incontro

Al termine della riunione, i Paesi protagonisti hanno concordato che continueranno a mantenere uno stretto raccordo operativo, puntando a rafforzare sempre di più la politica migratoria dell'Unione. “Insieme al Primo Ministro di Danimarca Mette Frederiksen, e dei Paesi Bassi Dick Schoof ho ospitato un incontro per parlare di contrasto dei flussi migratori irregolari e in particolare di soluzioni innovative, in vista del Consiglio Europeo di oggi a Bruxelles”, ha scritto la presidente Meloni su X, parlando di "un incontro molto positivo con chiari obiettivi comuni".