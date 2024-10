La nave Libra della Marina Militare è arrivata in Albania, nel porto di Shengjin , con a bordo i primi 16 migranti che saranno accolti nelle strutture italiane costruite nel Paese. I migranti saranno portati in prima battuta all'hotspot di Shengjin, dove saranno sottoposti ai controlli sanitari e alle procedure di identificazione. Subito dopo, i destinatari di provvedimento di rimpatrio o misure restrittive della libertà personale saranno spostati nel Cpr di Gjader.

L'accordo sui migranti tra Italia e Albania

Dei primi 16 migranti che sono stati portati in Albania, 10 sono bengalesi e sei egiziani. A curare l'iniziativa è il ministro degli Interni Piantedosi che nei giorni scorsi aveva annunciato l'avvio del progetto. I centri in Albania sono due, uno a Shengjin e l'altro a Gjader. La loro apertura era fissata per lo scorso 20 maggio, ma sono di fatto diventati operativi solo la scorsa settimana. La loro costruzione rappresenta uno dei punti fondamentali dell'accordo tra Roma e Tirana che punta a contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solo chi ha diritto alla protezione internazionale. Con il protocollo di intesa, i migranti messi in salvo nel Mediterraneo dalle navi italiane - e provenienti da Paesi ritenuti sicuri per l'Italia - potranno essere trasferiti nelle strutture albanesi.