Il report dell'Ecri: "Profilazione razziale in Italia"

Nel report pubblicato martedì 22 ottobre e aggiornato ad aprile 2024, l’Ecri ha raccolto “le testimonianze di profilazione razziale” dei corpi di pubblica sicurezza in Italia, che individuerebbero “una forma di potenziale razzismo istituzionale”. Come si legge nel resoconto, “molti rom risiedono ancora nelle periferie delle città con accesso limitato ai trasporti pubblici”. Nei loro confronti “continuano gli sfratti forzati in violazione degli standard internazionali”. Da parte del Consiglio d’Europa arriva quindi la richiesta al governo di istituire un organismo indipendente per l’uguaglianza sociale e razziale. Secondo la commissione, infatti, il già presente Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar) e “il suo ruolo significativo nel coordinamento delle politiche governative è incompatibile con il requisito di indipendenza”, da affidare a un ulteriore ente.