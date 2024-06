Antonio Costa, chi è il nuovo presidente del Consiglio Europeo

La passione per i puzzle tornerà utile ad Antonio Costa, ex premier portoghese e nuovo presidente del Consiglio europeo, che ora dovrà far fede alle sue migliori qualità, come pragmatismo e grande capacità negoziale, per riuscire a tenere insieme le sensibilità dei capi di Stato e di governo del Vecchio Continente. Classe 1961, socialista, Antonio Costa ha iniziato la sua carriera politica da giovanissimo, iscrivendosi a soli 14 anni nella Juventude Socialista, la giovanile del Partito socialista, quando il Portogallo aveva appena vissuto la Rivoluzione dei Garofani e il ritorno alla democrazia, dopo la dittatura dell’Estado Novo durata oltre 40 anni.

Le origini e gli inizi

Costa è figlio di uno scrittore militante comunista nato in Mozambico da genitori cattolici di Goa, antica colonia portoghese in India, e di Maria Antonia Palla, una delle prime giornaliste donne del Portogallo. Consigliere comunale di Lisbona nel 1983, nel 1993 viene candidato alle comunali di Loures, una cittadina nell'hinterland della capitale portoghese. Costa perde le elezioni per qualche decina di voti, ma è rimasta famosa una scelta che mostra il carattere pragmatico che lo ha sempre accompagnato in politica: organizza infatti una corsa tra un asino e una Ferrari lungo una delle vie principali di accesso alla città per dimostrare i problemi di collegamento con Lisbona. Il risultato è che a vincere è stato l'asino. La sconfitta non pregiudica però la carriera politica: nel 1995 entra nel governo di Antonio Guterres, oggi segretario generale dell'Onu, come sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Nel 2004 diventa eurodeputato e vicepresidente del Parlamento Europeo, per tornare l'anno dopo in patria, a fare il ministro dell'Interno del governo Socrates. Nel 2007 viene eletto sindaco di Lisbona, dove rimane in carica per otto anni rilanciando la città.