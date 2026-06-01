Ue verso apertura a Italia su flessibilità per l'energia nella clausola per la difesaEconomia
Secondo quanto trapela a Bruxelles, l'indicazione arriverà mercoledì dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste di Roma. La flessibilità sarebbe però prevista solo per gli investimenti, non per i sussidi
Si va verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al Patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa, secondo quanto trapela a Bruxelles, l'indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe però prevista solo per gli investimenti, non per i sussidi.
La strategia dell'Italia
La premier Giorgia Meloni aveva dato mandato ai suoi ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a fare fronte ai rincari dell'energia, che, con ogni probabilità, non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. Così come continua a invitare a fare proprio la Commissione europea. E sull’asse Roma-Bruxelles qualcosa semba muoversi.
Le mosse dell'Ue
Già a fine aprile la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva segnalato che nei diversi programmi dell'Ue ben 300 miliardi sono disponibili per gli investimenti in energia, e di questi 95 miliardi non sono ancora investiti. In gran parte, comunque, sarebbero prestiti del Recovery, e poi fondi di Coesione e Modernisation Fund, dove però l'Italia non partecipa. L'aspettativa, come detto, è che Bruxelles chieda di privilegiare gli investimenti rispetto ai sussidi. Le misure contro il caro-energia devono essere "temporanee e mirate", ha sottolineato intanto il commissario Ue, Valdis Dombrovskis. "Si tratta di uno shock dell'offerta e non si può risolvere uno shock dell'offerta stimolando la domanda", e va tenuto conto "anche delle esigenze di sostenibilità fiscale", ha ricordato.
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