La strategia dell'Italia

La premier Giorgia Meloni aveva dato mandato ai suoi ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a fare fronte ai rincari dell'energia, che, con ogni probabilità, non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. Così come continua a invitare a fare proprio la Commissione europea. E sull’asse Roma-Bruxelles qualcosa semba muoversi.

Le mosse dell'Ue

Già a fine aprile la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva segnalato che nei diversi programmi dell'Ue ben 300 miliardi sono disponibili per gli investimenti in energia, e di questi 95 miliardi non sono ancora investiti. In gran parte, comunque, sarebbero prestiti del Recovery, e poi fondi di Coesione e Modernisation Fund, dove però l'Italia non partecipa. L'aspettativa, come detto, è che Bruxelles chieda di privilegiare gli investimenti rispetto ai sussidi. Le misure contro il caro-energia devono essere "temporanee e mirate", ha sottolineato intanto il commissario Ue, Valdis Dombrovskis. "Si tratta di uno shock dell'offerta e non si può risolvere uno shock dell'offerta stimolando la domanda", e va tenuto conto "anche delle esigenze di sostenibilità fiscale", ha ricordato.