Gli Stati Uniti di Donald Trump si stanno "progressivamente allontanando" da alcuni alleati e "si svincolano dalle regole internazionali". Questo il quadro, anche alla luce dei recenti eventi geopolitici , tracciato dal presidente francese, Emmanuel Macron , nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori francesi. Nel suo intervento, il capo dell'Eliseo ha anche evocato una forma di "aggressione neocoloniale" sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. "Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente", ha sottolineato Macron, secondo cui ci stiamo avviando sempre di più verso "un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta".

"No a nuovo colonialismo e a vassallaggio"

In questo senso Macron ha ribadito un secco no al "nuovo colonialismo" e anche al "vassallaggio". “Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche il vassallaggio e il disfattismo - ha affermato il presidente francese - Quello che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa è andato nella giusta direzione. Più autonomia strategica, meno dipendenza dagli Stati Uniti e dalla Cina", ha detto. E poi, inoltre, lo stesso leader francese è tornato a chiedere di "reinvestire nell'Onu, sarebbe assurdo non farlo".

"Difendere e consolidare la normativa Ue sul digitale"

Nel suo discorso, infine, Macron ha toccato altri temi, esortando ad esempio l'Europa a ''difendere'' e ''consolidare'' la normativa europea sul digitale (come il Digital Services Act) non apprezzata da Washington e da magnati del web come Elon Musk. Le normative europee ''Dsa (Digital Services Act) e Dmca (Digital Millennium Copyright Act) sono due regolamentazioni da difendere, da consolidare'', ha affermato il presidente francese, evocando lo ''scudo democratico europeo'' preparato dalla Commissione Ue in materia digitale e colossi del web. Mentre in Francia ''continueremo ad assumere iniziative su questi temi", ha poi concluso.