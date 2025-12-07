Macron: "Dazi alla Cina se non riduce il deficit con l'Ue"

"Ho detto loro che se non agiscono, noi europei saremo costretti, nel prossimo futuro, ad adottare misure forti come gli Stati Uniti", ha dichiarato il presidente francese, di ritorno da un viaggio ufficiale in Cina
Emmanuel Macron alza la voce nei confronti della Cina, minacciando dazi "nei prossimi mesi" se Pechino non prenderà provvedimenti per ridurre il deficit commerciale con l'Unione Europa, il quale continua crescere. "Ho detto loro che, se non reagiranno, noi europei saremo costretti, nei prossimi mesi, a prendere misure forti", ha detto il presidente francese, tornato da un viaggio ufficiale in Cina, in conversazione con Les Echos.