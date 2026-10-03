Perché c'è un'ascia di emergenza a bordo degli aerei di linea

La "crash axe" è prevista dalle norme di sicurezza e serve a gestire emergenze come incendi a bordo o vie di fuga bloccate. Lo strumento è tornato al centro dell'attenzione dopo il tentato sabotaggio del volo Flydubai, dove sarebbe stato usato impropriamente dal copilota ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Può sembrare una contraddizione: mentre ai passeggeri viene impedito di portare a bordo coltelli e oggetti taglienti, nella cabina di pilotaggio di molti aerei di linea è presente un'ascia. Non si tratta però di un'eccezione alle regole di sicurezza, bensì di uno strumento previsto dalle normative aeronautiche per gestire situazioni di emergenza. Il tema è tornato sotto i riflettori dopo il tentato disastro avvenuto sul volo Flydubai Dubai-Tel Aviv del 30 settembre, dove proprio un'ascia di bordo sembrerebbe essere stata utilizzata dal primo ufficiale nel tentativo di aggredire il comandante e prendere il controllo dell'aereo. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Cos'è la crash axe e perché si trova a bordo L'ascia presente negli aerei, nota come "crash axe", è un dispositivo di emergenza progettato per consentire all'equipaggio di intervenire in situazioni critiche, come fronteggiare incendi nascosti, aprire un varco o liberare una via di fuga.

Le regole europee sull'equipaggiamento di emergenza La normativa EASA stabilisce che gli aerei con una massa massima al decollo superiore a 5.700 chilogrammi o con più di nove posti passeggeri debbano avere almeno una "crash axe" o un piede di porco nella cabina di pilotaggio. Per gli aeromobili più grandi, con oltre 200 posti, è inoltre obbligatoria la presenza di un secondo strumento analogo generalmente in prossimità delle cucine di bordo. Le stesse regole prevedono che tali dispositivi, se collocati nella cabina passeggeri, non siano visibili.

Uno strumento fondamentale in caso di incendio La funzione principale della "crash axe" emerge soprattutto durante gli incendi in volo. Le fiamme o il surriscaldamento possono verificarsi dietro un rivestimento, all'interno di una parete o in una zona nascosta dagli elementi della cabina. In queste situazioni, avere a disposizione un estintore potrebbe non essere sufficiente.

Prima di intervenire è spesso necessario raggiungere il punto dal quale provengono fumo e calore. L'ascia consente di aprire varchi nei pannelli della cabina e nelle strutture leggere, permettendo all'equipaggio di localizzare l'incendio. Leggi anche FlyDubai, Netanyahu: "Copilota radicalizzato, indagini"

Utile anche durante un'evacuazione La "crash axe" può rivelarsi utile anche dopo un incidente o un atterraggio di emergenza. Un impatto può deformare la fusoliera, bloccare le porte o rendere impraticabili le uscite previste. Lo strumento permette di rompere strutture leggere, pannelli e altre superfici per consentire di creare un accesso o una via di fuga.