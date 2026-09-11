Scioperi aerei, quali sono i diritti dei viaggiatori

Se il volo alternativo parte uno o più giorni dopo e il passeggero affronta spese extra, rientrano nel dovere di assistenza della compagnia. Pernottamenti in hotel; Pasti e bevande e Trasferimenti da e per l’aeroporto devono essere coperti dal vettore. Se non si riesce a ottenere il supporto necessario dalla compagnia, è possibile acquistare in autonomia un volo alternativo, prenotare un alloggio e coprire spese per pasti e spostamenti. L’importante è conservare tutta la documentazione delle spese sostenute (scontrini, fatture, ricevute). Le cifre così anticipate potranno essere richieste a rimborso successivamente.