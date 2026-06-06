Auto investe due ragazzi in bicicletta nel Reggiano, morto un 19enne

L’incidente stradale è avvenuto a Brescello intorno alle 3.30 di notte. Il bilancio è drammatico: un morto e un ferito grave, entrambi giovanissimi. Ad investirli con l’auto, un 43enne originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul posto i Carabinieri per i dovuti accertamenti

Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa', a Brescello, nel Reggiano. A quanto appreso, all'altezza della concessionaria Auto Zatti, per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera, nel Pisano , ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch'esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma.