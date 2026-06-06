Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Auto investe due ragazzi in bicicletta nel Reggiano, morto un 19enne

Cronaca
©Ansa

 L’incidente stradale è avvenuto a Brescello intorno alle 3.30 di notte. Il bilancio è drammatico: un morto e un ferito grave, entrambi giovanissimi. Ad investirli con l’auto, un 43enne originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul posto i Carabinieri per i dovuti accertamenti

ascolta articolo

Incidente mortale nella notte, intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 'Cisa', a Brescello, nel Reggiano. A quanto appreso, all'altezza della concessionaria Auto Zatti, per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Nell'impatto  uno dei due giovani, un ragazzo di 19 anni originario e residente a Pontedera, nel Pisano , ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, intervenuti sul posto, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni anch'esso originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma.

©Ansa

Da chiarire la dinamica dell'incidente

Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità.  I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti da parte dei Carabinieri sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Approfondimento

Fermo, palazzina crolla dopo esplosione: un morto una donna dispersa

Cronaca: Ultime notizie

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, Putin chiude all’ipotesi di incontro con Zelensky. Il leader ucraino...

16 foto

Una palazzina crolla nel Fermano dopo esplosione: un morto e 2 feriti

Cronaca

A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie. Deflagrazione forse causata dallo scoppio...

Ucciso durante una lite per la spazzatura: due fermati nel Napoletano

Cronaca

Vittima è un 46enne: raggiunto da due dei tre colpi di pistola esplosi. Secondo quanto si è...

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Lutto nel giornalismo, è morto Alfredo d'Agnese. Aveva 67 anni

Cronaca

Critico musicale napoletano, firma storica del gruppo L'Espresso e di Repubblica, è scomparso...

Cronaca: i più letti