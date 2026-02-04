Chi sono Paul Mescal e Gracie Abrams

Cantautrice statunitense, Gracie Abrams si è affermata grazie a un pop intimo e confessionale, caratterizzato da testi profondamente emotivi e da una scrittura che mette al centro vulnerabilità e relazioni. Dopo i primi EP acclamati dalla critica, ha raggiunto un pubblico globale con album come Good Riddance e The Secret of Us, diventando una delle voci più riconoscibili del pop contemporaneo e collaborando con artisti come Taylor Swift. Il suo fidanzato, l'attore classe 1996 Paul Mescal, ha conquistato pubblico e critica con la sua interpretazione intensa e delicata nella serie Normal People, che gli è valsa una nomination agli Emmy. Da allora ha costruito una carriera solida tra cinema d’autore e grandi produzioni, distinguendosi per ruoli complessi e profondamente umani in film come Aftersun — che gli ha regalato una candidatura all’Oscar — e Estranei. Tra i suoi lavori più recenti troviamo Il Gladiatore 2 e Hamnet - Nel nome del figlio.