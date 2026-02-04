Paul Mescal e Gracie Abrams innamorati: "Hai reso tutto migliore"Spettacolo
La cantante e l'attore si frequentano dal 2024, ma solamente ora - con un carosello pieno di foto - hanno deciso di raccontare (un po') della loro relazione
Lunedì 2 febbraio, Gracie Abrams ha festeggiato il trentesimo compleanno del fidanzato Paul Mescal gridando ai quattro venti il suo amore per lui. La cantante ventiseienne non ha nascosto quanto l'attore significhi per lei, postando una serie di foto su Instagram in cui la coppia – che fino ad ora aveva mantenuto la relazione privata – sorride e posa davanti all'obbiettivo.
Il carosello postato da Gracie Abrams
Il carosello si apre con una serie di fototessere in bianco e nero, in cui Gracie Abrams e Paul Mescal – che avrebbero iniziato a frequentarsi nell'estate del 2024 – si baciano e scherzano. In un'altra foto, si godono una partita di baseball, indossando entrambi cappellini dei Red Sox. In un'altra cnora si guardano intensamente negli occhi mentre Mescal abbraccia Abrams durante quella che sembra una cena fuori, con il tavolo pieno di bottiglie di Perrier, candele e piatti di cibo.
Il post è in realtà un doppio omaggio, sia a Paul Mescal che alla migliore amica d'infanzia di Gracie Abrams, Clementine, con la didascalia che recita: "Clemmy. Con tutto il cuore! Amo il 2 febbraio... Buon compleanno. Vi amo entrambi più di quanto le parole possano mai descrivere. Grazie per aver reso tutto migliore".
In un altro scatto, Abrams e Mescal si abbracciano intensamente in uno stadio vuoto. In un altro ancora, Mescal è sdraiato sul letto con le braccia intorno alle gambe della fidanzata.
Infine, troviamo scatti di Abrams e Clementine che scherzano nel corso degli anni e un'ultima foto di Clementine che spegne le candeline sulla sua torta.
Chi sono Paul Mescal e Gracie Abrams
Cantautrice statunitense, Gracie Abrams si è affermata grazie a un pop intimo e confessionale, caratterizzato da testi profondamente emotivi e da una scrittura che mette al centro vulnerabilità e relazioni. Dopo i primi EP acclamati dalla critica, ha raggiunto un pubblico globale con album come Good Riddance e The Secret of Us, diventando una delle voci più riconoscibili del pop contemporaneo e collaborando con artisti come Taylor Swift. Il suo fidanzato, l'attore classe 1996 Paul Mescal, ha conquistato pubblico e critica con la sua interpretazione intensa e delicata nella serie Normal People, che gli è valsa una nomination agli Emmy. Da allora ha costruito una carriera solida tra cinema d’autore e grandi produzioni, distinguendosi per ruoli complessi e profondamente umani in film come Aftersun — che gli ha regalato una candidatura all’Oscar — e Estranei. Tra i suoi lavori più recenti troviamo Il Gladiatore 2 e Hamnet - Nel nome del figlio.