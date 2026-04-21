L'ammor, nel video TonyPitony sposa Tommy Cash con la coreografia di Per sempre sìMusica
Per lanciare il nuovo duetto, l'artista senza volto e il cantante dell'irriverente brano Espresso macchiato hanno celebrato un matrimonio surreale con tanto di abito da sposa
TonyPitony e Tommy Cash hanno celebrato insieme in un video un matrimonio surreale: il primo in abito da sposa, il secondo in completo blu, hanno infatti eseguito la coreografia del brano Per sempre sì di Sal Da Vinci, che ha trionfato al Festival di Sanremo 2026. Gli eccentrici e irreverenti cantanti, rispettivamente l’artista senza identità che ha duettato sul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga nella canzone The Lady Is A Tramp e il cantante estone che all’Eurovision Song Contest 2025 aveva conquistato il pubblico italiano con il brano Espresso macchiato, hanno lanciato così il loro nuovo singolo, L’ammor, una parodia dell’amore che unisce ironia e provocazione. Sui social, poi, compaiono anche altri video, dove TonyPitony e Tommy Cash condividono persino un piatto di spaghetti in stile Lilli e il Vagabondo. Al sound dance della canzone si accompagna anche il videogioco L’ammor – The Game che richiama grandi classici come GameBoy con tanto di grafica a 8-bit e di colonna sonora MIDI che rielabora la melodia del brano.
IL TOUR
TonyPitony ha da poco concluso il Teletony Tour con 23 date sold out tra Italia ed Europa. Presto, l’artista sarà protagonista anche di una tournée estiva. Inoltre, sarà l’unico cantante italiano negli I-Days Milano Coca Cola 2026, dove si esibirà il 4 settembre all’Ippodromo SNAI.
Ecco le date del tour estivo:
- 29 maggio – Roma, Spring Attitude Festival (SOLD OUT)
- 31 maggio – Lecco, Nameless
- 5 giugno – Cortona, Stadio Comunale Santo Tiezzi
- 6 giugno – Parma, Parma Tatoo Nerd Festival
- 11 giugno – Milano, Circolo Magnolia (SOLD OUT)
- 18 giugno – Casalgrande (RE), Mosa Festival
- 19 giugno – Zero Branco (TV), Villa Guidini (SOLD OUT)
- 20 giugno – Udine, Castello di Udine (SOLD OUT)
- 22 giugno – Udine, Castello di Udine (SOLD OUT)
- 23 giugno – Ferrara, Ferrara Summer Festival
- 25 giugno – Perugia, L’Umbria che spacca (SOLD OUT)
- 30 giugno – Firenze, Visarno Arena
- 1 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival (SOLD OUT)
- 2 luglio – Legnano, Rugby Sound (SOLD OUT)
- 3 luglio – Cremona, Tanta Robba Festival (SOLD OUT)
- 5 luglio – Pescara, Terrasound
- 10 luglio – Cosenza, Rendano Arena
- 11 luglio – Bari, Fiera del Levante
- 15 luglio – Bologna, Sequoie Music Park (SOLD OUT)
- 16 luglio – Vicenza, Jamrock Festival (SOLD OUT)
- 17 luglio – Collegno, Flower Festival (SOLD OUT)
- 20 luglio – Cagliari, Fiera di Cagliari
- 21 luglio – Sassari, Abbabula Festival
- 23 luglio – Genova, Balena (SOLD OUT)
- 24 luglio – Pisa @ Pisa Summer Knights
- 25 luglio – Caserta, Caserta Summer Festival
- 30 luglio – Catania, Villa Bellini (SOLD OUT)
- 31 luglio – Ragusa, Castello di Donnafugata
- 1 agosto – Bagheria (PA), Piccolo Parco Urbano (SOLD OUT)
- 3 agosto – Bagheria (PA), Piccolo Parco Urbano
- 7 agosto – Bellaria Igea Marina, Beky Bay
- 8 agosto – Senigallia, Mamamia (SOLD OUT)
- 9 agosto – Termoli, Arena del Mare 42° 15°
- 11 agosto – Gallipoli, Parco Gondar
- 12 agosto – Messina, Mish Mash
- 13 agosto – Catania, Villa Bellini
- 27 agosto – Romano D’Ezzellino (VI), Ama Music Festival
- 29 agosto – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica
Approfondimento
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IL TESTO
Ahi l’amore, Tommaso insegnami ad amar
l’amore, dimmi cos’è l’amore
no, io non lo so
What is love
(ti insegnerò)
Tommaso di
how to love you
e se non mi vuoi almeno lasciami però
lo sai che imparerò
l’ammor
Io non lo so, tu non lo sai
io si però
tu sì però
che cos’è l’amore
quando il sangue pompa nella minc*ia
la minc*ia
io non lo so, l’amore
tu si però, l’amore
che cos’è, l’amore
i explain what it is love
to you
you can buy with contanti
you can buy with diamanti
Tony it’s not caramella
with to find Donatella
i love Tarantella
parmigiano e moradella
con la luna e poi la stella
tu sei sempre la più bella
no
Io, io non lo so
tu si però
io si però
dimmi cos’è l’amore
no
io non lo so
tu si però
io si però
sono un bugiardo
dimmi cos’è l’amore
io non lo so
tu non lo sai
tu si però
io si però
che cos’è l’amore
l’amore
la minch*ia
io non lo so
l’amore
tu si però
l’amore
che cos’è
l’amore
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Immagini da Webphoto e Getty Images
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Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il suo trionfo. Non solo sette note ma anche settima arte per lui, e infatti qui ripercorriamo tutti i film in cui ha recitato l'interprete di Per sempre sì. Il suo percorso artistico attraversa generi, palcoscenici e colonne sonore. Da 'Napoli storia d'amore e di vendetta' a 'Troppo forte', i titoli sono parecchi di Camilla Sernagiotto