TonyPitony e Tommy Cash hanno celebrato insieme in un video un matrimonio surreale: il primo in abito da sposa, il secondo in completo blu, hanno infatti eseguito la coreografia del brano Per sempre sì di Sal Da Vinci, che ha trionfato al Festival di Sanremo 2026. Gli eccentrici e irreverenti cantanti, rispettivamente l’artista senza identità che ha duettato sul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga nella canzone The Lady Is A Tramp e il cantante estone che all’Eurovision Song Contest 2025 aveva conquistato il pubblico italiano con il brano Espresso macchiato, hanno lanciato così il loro nuovo singolo, L’ammor, una parodia dell’amore che unisce ironia e provocazione. Sui social, poi, compaiono anche altri video, dove TonyPitony e Tommy Cash condividono persino un piatto di spaghetti in stile Lilli e il Vagabondo. Al sound dance della canzone si accompagna anche il videogioco L’ammor – The Game che richiama grandi classici come GameBoy con tanto di grafica a 8-bit e di colonna sonora MIDI che rielabora la melodia del brano.