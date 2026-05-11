A Enzo Avitabile la laurea honoris causa dell'università L'Orientale

Il compositore verrà proclamato dottore in Lingue e Comunicazione interculturale in Area Euromediterranea durante una cerimonia nella basilica di San Giovanni Maggiore, a Napoli, giovedì 18 giugno. La motivazione: la sua capacità di fondere stili e culture diverse, dal ritmo afro-americano fino alla musica tradizionale napoletana

Il pop, il ritmo afro-americano, la musica antica della pastellessa, della zeza e il canto sacro. È proprio per la sua capacità di sperimentare con i generi e contaminare la tradizione che l’università degli studi di Napoli L’Orientale ha deciso di conferire la laurea magistrale honoris causa a Enzo Avitabile.

Il compositore verrà proclamato dottore in Lingue e Comunicazione interculturale in Area Euromediterranea durante una cerimonia nella basilica di San Giovanni Maggiore, a Napoli, giovedì 18 giugno. Al termine, ci sarà la sua lectio magistralis.

Le motivazioni

Roberto Tottoli, rettore dell’università, ha motivato la scelta in virtù di una simmetria perfetta tra Avitabile e i valori de L’Orientale: aprirsi al nuovo, cercare contaminazioni, misurarsi con le culture più lontane.

"Avitabile – ha spiegato – è un artista internazionale con infinite collaborazioni nel Mediterraneo allargato e allo stesso tempo con salde radici nella sua Napoli. Compositore, musicista e cantautore dalle straordinarie competenze musicali, profeta della world music, esempio concreto della musica che non ha radici e abbatte ogni confine”.

Un onore per il compositore ricevere la laurea honoris causa che ha definito un “segno di stima verso il percorso umano, culturale e professionale” che è riuscito a costruire nel tempo.

“Riceverlo da un'istituzione così prestigiosa – ha proseguito - da sempre punto di riferimento per il dialogo tra culture e saperi, rende questo momento molto significativo”.

LA CARRIERA

Cantante, compositore, polistrumentista: Enzo Avitabile ha vissuto la sua carriera nella ricerca costante di un suono inedito, non solo originale ma vitale ed essenziale. Demolendo ogni sovrastruttura mercantile, ogni moda.

Nato a Marianella, quartiere popolare di Napoli nel 1955, da bambino, ha studiato il sassofono. Da adolescente si è esibito nei club napoletani per poi diplomarsi in flauto al Conservatorio San Pietro a Majella.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti pop e rock di tutto il mondo, da James Brown a Tina Turner. In Italia, ha scritto testi per Giorgia e Amal Murkus.

Inoltre, ha lavorato con cinema e teatro componendo, ad esempio, le musiche di Decamerone e Beffa della vita e della morte.