La figlia di Sonia Bruganelli ricoverata, il post nel giorno della Festa della MammaSpettacolo
Una dedica e uno scatto dall’ospedale hanno segnato un giorno di festa in un momento particolarmente delicato. Sui social, l'imprenditrice ha avuto parole cariche d’amore per la figlia, avuta dall'ex marito Paolo Bonolis
Una Festa della Mamma carico di emozione quella vissuta da Sonia Bruganelli, che sui social ha condiviso uno scatto della figlia Silvia ricoverata in ospedale. Ad accompagnare la foto, una dedica piena d’amore e forza rivolta alla ragazza, definita dalla madre una “piccola grande guerriera”.
Nel post pubblicato online, l’imprenditrice ha espresso tutto il legame che la unisce alla figlia nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis, senza però spiegare le ragioni dell’attuale ricovero. Silvia convive fin dalla nascita con una complessa condizione di salute: nata con una patologia cardiaca congenita, aveva affrontato un delicato intervento subito dopo il parto. In seguito a un’ipossia cerebrale, la giovane ha riportato danni neurologici che hanno inciso sulle capacità motorie.