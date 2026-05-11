Adolescence domina i BAFTA TV Awards 2026 stabilendo un nuovo record

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Adolescence, la serie tv domina i BAFTA TV Awards 2026 stabilendo un nuovo record

Serie TV

Camilla Sernagiotto

©Webphoto

L’edizione di quest'anno dei premi dedicati al piccolo schermo presieduti dalla British Academy of Film and Television Arts ha consacrato la miniserie britannica distribuita da Netflix e ideata da Stephen Graham insieme a Jack Thorne, che si è imposta come assoluta protagonista della serata grazie a un risultato storico. L'opera, incentrata sugli aspetti più oscuri dell’universo adolescenziale, ha conquistato 4 riconoscimenti, stabilendo un record mai raggiunto prima nella storia della manifestazione tv inglese

Adolescence ha trionfato ai BAFTA TV Awards 2026, firmando un primato senza precedenti.

L’edizione di quest'anno dei premi dedicati al piccolo schermo presieduti dalla British Academy of Film and Television Arts ha consacrato in modo netto la miniserie britannica distribuita da Netflix e ideata da Stephen Graham insieme a Jack Thorne, che si è imposta come assoluta protagonista della serata grazie a un risultato storico.

 

Il progetto, incentrato sugli aspetti più oscuri dell’universo adolescenziale, ha conquistato quattro riconoscimenti, stabilendo un record mai raggiunto prima nella storia della manifestazione televisiva britannica.

Un successo senza precedenti per la produzione Netflix

Con quattro vittorie complessive, Adolescence ha superato ogni precedente primato registrato ai BAFTA TV Awards. Fino a questa edizione, infatti, nessuna serie televisiva era mai riuscita a ottenere più di tre premi in una singola annata, un traguardo che pone ora la produzione oltre risultati ottenuti in passato da titoli come Killing Eve e Happy Valley.

 

Tra i riconoscimenti più prestigiosi ricevuti dalla serie spicca quello per la miglior miniserie drammatica, consacrando definitivamente il lavoro creativo sviluppato da Stephen Graham e Jack Thorne.

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Stephen Graham conquista il suo primo BAFTA

Uno dei momenti centrali della cerimonia è stato il conferimento a Stephen Graham del suo primo premio BAFTA come Migliore Attore Protagonista. L’attore è stato premiato per la sua intensa interpretazione di un padre costretto a confrontarsi con la devastante verità relativa alle azioni compiute dal figlio all’interno della vicenda narrata in Adolescence.

 

Il successo della serie si è esteso anche alle categorie dedicate ai ruoli non protagonisti, dove Owen Cooper e Christine Tremarco hanno ottenuto rispettivamente i premi per le loro interpretazioni di supporto, consolidando ulteriormente il dominio dello show durante la serata.

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Il riconoscimento alla miglior miniserie drammatica

Durante il ritiro del premio come Miglior Miniserie di genere dramma, il produttore esecutivo Mark Herbert ha espresso parole di profonda gratitudine nei confronti dei creatori della serie, Stephen Graham e Jack Thorne, ringraziandoli per “averci strappato il cuore e dato un pugno nello stomaco”.

 

Una dichiarazione che sintetizza efficacemente l’impatto emotivo e narrativo della produzione, capace di distinguersi per intensità e forza espressiva.

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Gli altri protagonisti della serata

Tra le produzioni premiate nel corso dell’evento figura anche The Studio. Seth Rogen, salito sul palco per ricevere il riconoscimento, ha scelto di dedicare il premio a Catherine O'Hara, interprete della produttrice Patty Leigh nella comedy prodotta da Apple TV, scomparsa nel mese di gennaio.

Tutti i principali vincitori dei BAFTA TV Awards 2026

Nel panorama dei premi assegnati durante l’edizione 2026, i riconoscimenti principali sono andati a:

  • Attore non protagonista: Owen Cooper, Adolescence
  • Attrice non protagonista: Christine Tremarco, Adolescence
  • Migliore Comedy: Amandaland
  • Migliore serie per bambini:
  • Migliore serie drammatica:
  • Migliore Attore Protagonista in una comedy: Steve Coogan, How Are You? It's Alan (Partridge)
  • Migliore Attrice Protagonista in una comedy: Katherine Parkinson, Here We Go
  • Migliore Soap Opera: EastEnders
  • Premio Speciale: Martin Lewis
  • Migliore Serie Internazionale: The Studio
  • Migliore Serie Drammatica: Code of Silence
  • Migliore Attrice Protagonista: Narges Rashidi, Prisoner 951
  • Migliore Attore Protagonista: Stephen Graham, Adolescence

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Una serata che segna la televisione britannica

Il dominio di Adolescence ai BAFTA TV Awards 2026 rappresenta uno dei risultati più significativi nella storia recente della televisione britannica.

 

Grazie al numero record di premi ottenuti e al riconoscimento ricevuto nelle categorie più importanti, la miniserie Netflix si afferma come il titolo simbolo di questa edizione, lasciando un segno profondo nel panorama seriale contemporaneo.

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Getty Images - Netflix via Webphoto

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