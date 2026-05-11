Adolescence domina i BAFTA TV Awards 2026 stabilendo un nuovo record

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L'attore di Manchester, classe 2009, ha ottenuto la popolarità globale con 'Adolescence', miniserie Netflix di Philip Barantini, dove ha interpretato un giovane che è accusato dell'omicidio di una sua compagna di scuola. Nel discorso con cui ha accettato la prestigiosa statuetta ha ammesso con emozione che fino a tre anni fa, quando ha iniziato a studiare recitazione, non si sarebbe mai sognato di arrivare dove si trova adesso