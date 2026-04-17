TonyPitony feat. Tommy Cash, il nuovo brano è "L’AMMOR"

TonyPitony torna con un nuovo brano. E non è solo. L’artista, infatti, pubblica "L’AMMOR" con Tommy Cash, traccia dance che unisce i mondi dei due interpreti poliedrici. Ma attenzione, le sorprese non sono finite, perché c’è anche L’AMMOR – The game, il videogioco ispirato all’estetica della canzone. Pronti a studiare la traccia? C’è un tour estivo che ci aspetta.

A rafforzare l’immaginario del brano, il progettony si estende con "L’AMMOR - The game": un videogioco che richiama i classici platform in stile GameBoy, con grafica 8-bit e una colonna sonora MIDI che rielabora la melodia del brano, e che si trova su https://oggettony.com/ .

Dopo un tour europeo di grande successo, TonyPitony pubblica a sorpresa il nuovo singolo "L’AMMOR" feat Tommy Cash. Il brano, scritto da TonyPitony e prodotto da Andrea Blanco, fonde in modo naturale e sinergico i loro mondi artistici.

Il tour estivo e la data finale all'edizione 2026 degli I-DAYS Milano

Si è da poco concluso il tour TELETONY, che ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 25.000 biglietti venduti e il primo Fabrique di Milano, esaurito in sole 8 ore, l’uscita del singolo segue l’annuncio del calendario completo del tour estivo: oltre 30 date e 130mila bigliettony già venduti nei principali festival italiani.

TonyPitony sarà l’unico cantante italiano ad esibirsi come headliner durante dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola, uno dei festival più importanti d’Europa. L’appuntamento con il suo CONCERTONY è per venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro.

Il successo nella serata delle cover a Sanremo con Ditonellapiaga

Dopo aver vinto la serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove TonyPitony ha trionfato in duetto con Ditonellapiaga sulle note di The Lady Is A Tramp, l'artista ha ottenuto la certificazione disco d’oro FIMI/NIQ per il self titled album TONYPITONY e la certificazione disco d’oro FIMI/NIQ per il singolo DONNE RICCHE, stabile per oltre due mesi nella Top 10 della Top 50 Italia di Spotify e nella Top 5 della classifica singoli FIMI/NIQ. L’artista continua a consolidare il suo straordinario successo degli ultimi mesi, con 120 miliony di streaming complessivi nell’ultimo anno, più di 2 miliony di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 150.000 nuovi follower su Instagram durante la settimana sanremese.

Chi è TonyPitony

TonyPitony è un artista siciliano che fonde la sensibilità visionaria degli anni ‘60 con la musica elettronica, il linguaggio teatrale e un’estetica irriverente e provocatoria. Il suo ultimo album è entrato in Top 10 FIMI degli album fisici nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 e il brano CULO ha raggiunto #1 della Top Viral di Spotify a settembre 2025.