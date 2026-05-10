Maria Chiara Giannetta ospite a Stories, domani alle 21 su Sky TG24

Dalle radici al teatro, dal successo al suo percorso di crescita personale

Il racconto torna così alle radici, nella casa di Foggia dove tutto è cominciato: “Eravamo tanti, quattro figli”, una famiglia solida, “mia mamma è infermiera e mio padre ferroviere con la passione per l’informatica”. Nonostante la confusione di una casa affollata, Maria Chiara cercava il suo isolamento: “Dividevamo la cameretta in quattro, sentivo la necessità di trovare il mio spazio. Ero una bambina solitaria, ma con i miei fratelli ero prepotente”. La scintilla per la recitazione scocca in un'estate a Sant’Agata di Puglia, dove andavamo in vacanza: “Sentivo la musica dalla porta accanto a casa mia, in un 'sottano', una grotta scavata. Mi sono affacciata e ho visto gente che ballava e recitava Grease. Sono rimasta fulminata. Andavo a tutte le prove e poi la maestra ha chiesto se volessi unirmi a loro”. Da quel momento, il teatro diventa onnipresente: “Ho passato quattro estati a provare, i miei genitori mi portavano tutti i weekend da Foggia per fare i musical come Sister Act, Cenerentola. Poi a 14 anni ho deciso di iscrivermi a una scuola di teatro. Il teatro c'è sempre stato”. Ripensando ai tempi di scuola: “Alle medie ma non ero neanche notata, perché sono sempre stata un po’ maschietta, quella simpatica, ma non quella figa o bella, non mi andava e non mi va tuttora, però soffrivo il fatto di non essere nemmeno vista. Il teatro mi ha aiutato: lo dovrebbero fare tutti perché è una forma di terapia”. Invece al liceo, “ero una secchiona, poi ho preso un po’ di sicurezza e insieme alle mie compagne, con cui facevo ‘combriccola’, cominciavo a rispondere ai professori, però allo stesso tempo mantenevo una doppia identità di quella che deve andare bene a scuola, così non mi rompeva le scatole nessuno, ma con una personalità che stava venendo fuori”. Il successo arriva con Don Matteo, ma la scelta non è stata immediata: “Ero appena uscita dal Centro Sperimentale e mi chiedevo se fosse giusto iniziare con una fiction così popolare dove non conoscevo lo spazio artistico. È stata una decisione tribolata”. A sbloccare il dubbio è stato un amico: “Mi ha fatto fare l’elenco dei pro e dei contro. I pro erano molto più lunghi: c’era Terence Hill, c’era la voglia di iniziare e stare su un set, e poi Nino Frassica, lui era il numero uno tra i pro”. Un set che le ha regalato anche un legame profondo con Maurizio Lastrico: “La sua presenza nella mia vita è stata una delle cose più belle. È un amico vero, di quelli che è difficile trovare quando sei adulta. Con lui è nata una collaborazione bellissima che ci ha portato fino a Sanremo e Zelig”.



A proposito di Don Matteo, è stato girato sul set della sua prima serie anche il videoclip della canzone ‘Sembro Matto’ di Max Pezzali: “è stato un sogno conoscerlo, un regalo”. Premiata ai Nastri d’Argento per la serie ‘Blanca’, dove interpreta una ragazza non vedente che diventa consulente della polizia: “Ho chiesto subito di affiancarmi a persone cieche che oggi sono amici fantastici”. Un approccio di preparazione che si riflette anche in altri temi, come l’adozione affrontata nel film ‘Noi un po’ meglio’ con Elio Germano: “Ho intervistato molte persone perché ogni esperienza è diversa. Mi interessava capire quanto il percorso entri dentro la coppia e cosa sei disposto a fare per avere un figlio. Quando qualcuno ti parla col cuore aperto è uno scambio meraviglioso che noi poi ridiamo sullo schermo”. Dietro l'attrice di successo, Maria Chiara rivela il suo percorso di crescita personale: “Ho imparato a volermi bene grazie alla terapia iniziata 5/6 anni fa. Se ti immetti nella collettività senza essere pronto a dare, non puoi neanche ricevere e ne va a discapito di tutti. Ho dovuto fare un lavoro su me stessa per accettarmi e avere consapevolezza di chi sono”. Una consapevolezza che passa anche attraverso il superamento di vecchie scaramanzie: “A scuola dovevo tenere l'astuccio e le cose sul banco in un certo modo. Ora sono più libera, le ho perse tutte per strada”. Parlando di sogni e passioni, Giannetta ammette: “Sono bravissima a fare il master di Lupus in Fabula, gestisco i tempi e i toni per far entrare tutti nel personaggio. Mi piacciono i giochi da tavola e adoro Harry Potter, sono una figlia degli anni '90 e so tutto a memoria. Da bambina i regali più belli erano i libri di Harry Potter, li divoravo”. E sulla musica: “Sotto la doccia canto Emma Nolde, ma quando mi devo sfogare vado sui classici: Dalla, Battisti o Mina. Ogni sera accendo le candele in tutte le stanze, è un rituale che mi fa stare tranquilla”. Pensando ai suoi tratti caratteriali: “tanta energia, forse troppo, ogni tanto sono anche iperattiva, passo dagli opposti agli altri”, come difetto “devo un po' lasciare andare, ed è quello che sto imparando a fare, a staccarmi dalle cose.” Come vorrebbe essere definita dagli altri, “una brava ascoltatrice, a me piace tanto ascoltare, io rubo dalle persone, le persone mi piacciono un sacco”.



Oggi, la sua ricerca della felicità ha trovato un luogo fisico: “Dopo il Covid ho desiderato un posto che mi facesse sentire in pace. Ho investito in una casa in campagna, in Umbria, un luogo che mi aiuta a tornare a terra con la mia famiglia e i miei amici”. Riguardandosi indietro pensa di aver trovato un equilibrio che le permette di guardare al passato senza rimpianti: “Non chiamo nulla errore ma scelte nel momento in cui fanno parte di un percorso che mi ha portato a oggi”.