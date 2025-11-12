Offerte Black Friday
Shablo porta a teatro soul e R&B: "I tempi sono maturi. All’Arcimboldi sarà una festa"

Valentina Clemente

Una celebrazione per la musica che l’ha formato: l'artista porta a teatro il suo Street Jazz Tour 2025, per un’occasione unica per omaggiare la black music in tutte le sue declinazioni. All'Arcimboldi di Milano, la sera del 12 novembre, anche tanti amici: una band d’eccezione, il veterano del rap Tormento, i talenti Joshua e Mimì. Ma anche Ernia, Gué, Inoki, Irama, Nayt, Neffa, Rkomi, TY1 e il duo neo-soul belga Yellowstraps. L'abbiamo incontrato, l'intervista

