Grande successo per il primo appuntamento live, certificato sold out in meno di ventiquattro ore. I due rapper hanno annunciato un secondo concerto in programma il 13 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano

Marracash e Guè hanno annunciato un secondo e ultimo concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per festeggiare il decimo anniversario dell’uscita del joint album Santeria, distribuito nel giugno del 2016. Appuntamento per il 13 settembre.

marracash e guè, due date a milano Grande successo per il primo appuntamento live, certificato sold out in meno di ventiquattro ore. Marracash e Guè hanno annunciato un secondo concerto in programma il 13 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Distribuito nel giugno del 2016, Santeria è stato un grande successo di pubblico e critica conquistando il primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia e ben quattro dischi di platino. All’interno anche i singoli Insta Love e Nulla accade. Approfondimento Marracash ha annunciato un block party in Barona a Milano il 18 aprile

Il 18 aprile Marracash sarà protagonista di un grande appuntamento live. Infatti, il rapper si esibirà in Barona, più precisamente in via Enrico De Nicola. Come specificato nell’annuncio presente sul suo profilo Instagram, i proventi raccolti, al netto di IVA e SIAE, saranno devoluti alla riqualificazione di strutture del quartiere. A dicembre Marracash ha concluso la sua tournée nei palazzetti chiudendo un percorso artistico iniziato sei anni fa: “E anche questo tour è finito, il più sereno e divertente della mia vita. È stato molto importante per me perché chiudeva un lungo percorso di crescita artistica e personale iniziato ormai sei anni fa con Persona. Penso che sia davvero cambiato qualcosa. Sento una nuova energia”. Approfondimento Red Valley 2025, Salmo, Shablo, Guè e Gaia chiudono la decima edizione