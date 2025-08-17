La calma prima della tempesta, ma di adrenalina positiva, quella di Salmo che, da perfetto padrone di casa, sale sul palco per ultimo nella serata conclusiva del Red Valley Festival. Lo si vede in penombra, fermo immobile. Tempo qualche secondo e parte la musica: Salmo esplode, e con lui tutti i presenti rimasti per vederlo in azione, in quello che più gli viene meglio: i live. Me l’aveva raccontato qualche mese fa, quando ci eravamo incontrati per parlare del suo settimo album in studio Ranch , creazione nata nella sua Sardegna: i concerti sono la sua linfa vitale, ed è l’elemento che lo caratterizza da sempre. Tanto che proprio in quell’occasione aveva mandato un messaggio agli artisti più giovani: lavorate in studio, ma imparate a fare bene la musica dal vivo e i vostri fan ve ne saranno grati .

La chiusura con Guè, Shablo, Gaia, Irama e M¥SS KETA

E grate di questo concerto sono le migliaia di persone rimaste fino a notte inoltrata, e che si fanno travolgere dalla scarica adrenalinica dell’artista. È la perfetta chiusura di quattro giorni di Red Valley, festival giunto alla decima edizione e che mai come quest’anno ha dato spazio ad alcuni dei generi musicali più amati in Italia. Prima di Salmo è Guè-show: il rapper simbolo dei Club Dogo che ha costruito un solido percorso da solista, condivide anche il palco con Shablo, Tormento e Joshua per cantare dal vivo il brano La mia parola, portato a Sanremo quest’anno. Shablo, che ha creduto in Guè dal giorno zero e che, proprio al Red Valley, fa un set incredibile a dir poco: forte dell’album Manifesto, in cui unisce più generi musicali (che l’hanno formato ma che, soprattutto, lui riesce ad amalgamare in modo perfetto ed armonico, per un disco tra i più belli degli ultimi anni), nel suo spazio musicale al Festival fa ascoltare soul, r&b, hip hop e molto altro ancora. Una lezione di musica che in poche occasioni si ha la fortuna di poter ascoltare Queen della quarta giornata anche Gaia e M¥SS KETA, tra baile funk e cassa dritta: con entrambe abbiamo chiacchierato un po' prima e dopo il loro set, e ci hanno raccontato anche dei loro progetti futuri. Tra i concerti dell'ultima giornata anche quello di Irama, per un giorno quattro ricco di musica, per tutti. Appuntamento al 2026, per una nuova edizione del Red Valley Festival.