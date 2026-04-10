Tommaso Paradiso in concerto a Gorizia, la possibile scaletta

Dopo lo show di Gorizia, sabato 18 e domenica 19 aprile il cantautore sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. In seguito, l’artista porterà la sua musica in altre sei città italiane
Il 15 aprile Tommaso Paradiso darà il via all’attesa tournée nei palazzetti. Il cantautore (FOTO) si esibirà sul palco del PalaBigot di Gorizia, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
TOMMASO PARADISO, tutto pronto per il TOUR
A febbraio Tommaso Paradiso ha debuttato in gara con il brano I romantici al Festival di Sanremo. La canzone, contenuta nella speciale riedizione dell’ultimo album Casa Paradiso, ha conquistato la Top10 della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Dopo la partecipazione alla 76esima edizione della kermesse canora, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Io sono contento di essere vivo, di avere intorno delle meravigliose persone. Spero di avervi lasciato una bella canzone. Nella speranza che i ragazzi possano sempre giocare con la palla contro il muro”.
Tra pochi giorni l'artista inaugurerà la nuova tournée. Infatti, mercoledì 15 aprile il cantautore si esibirà al PalaBigot di Gorizia, questo l’indirizzo: via delle Grappate, 34170, Gorizia. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento nessuna notizia sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Casa Paradiso. Questa la tracklist del disco distribuito nel novembre dello scorso anno:
- Lasciamene un po’
- Forse
- Tornare a casa
- Goditela
- Comunque splendido
- 70.000 voci
- Citofonare Paradiso
- Ma come fanno i rapper feat. Setak
- Non mi va
- Spettacolo
Per quanto riguarda i brani più popolari della discografia solista di Tommaso Paradiso, citiamo Non avere paura, Ricordami, Magari no, Tutte le notti e Viaggio intorno al sole. Spazio anche ai successi con il gruppo Thegiornalisti: da Completamente a Riccione passando per Questa nostra stupida canzone d'amore e New York.
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Dopo il concerto di Gorizia, sabato 18 e domenica 19 aprile Tommaso Paradiso sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. In seguito, l’artista porterà la sua musica in altre sei città: da Milano a Napoli passando per Padova e Firenze. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:
- 18 aprile, Roma - Palazzo dello Sport
- 19 aprile, Roma - Palazzo dello Sport
- 22 aprile, Milano - Unipol Forum
- 23 aprile, Torino - Inalpi Arena
- 25 aprile, Casalecchio di Reno - Unipol Arena
- 26 aprile, Padova - Kioene Arena
- 28 aprile, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 30 aprile, Napoli - PalaPartenope
Inoltre, quest'estate Tommaso Paradiso sarà protagonista di un nuovo tour nelle città italiane. Questi tutti gli appuntamenti in programma nel mese di luglio:
- 14 luglio, Bassano del Grappa
- 16 luglio, Pescara
- 18 luglio, Catania
- 21 luglio, Bari
- 23 luglio, Salerno
- 25 luglio, Alghero
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