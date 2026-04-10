Tommaso Paradiso in concerto a Gorizia, la possibile scaletta

Dopo lo show di Gorizia, sabato 18 e domenica 19 aprile il cantautore sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. In seguito, l’artista porterà la sua musica in altre sei città italiane

TOMMASO PARADISO, tutto pronto per il TOUR

A febbraio Tommaso Paradiso ha debuttato in gara con il brano I romantici al Festival di Sanremo. La canzone, contenuta nella speciale riedizione dell’ultimo album Casa Paradiso, ha conquistato la Top10 della classifica settimanale FIMI dei singoli più venduti in Italia. Dopo la partecipazione alla 76esima edizione della kermesse canora, il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Io sono contento di essere vivo, di avere intorno delle meravigliose persone. Spero di avervi lasciato una bella canzone. Nella speranza che i ragazzi possano sempre giocare con la palla contro il muro”.

Tra pochi giorni l'artista inaugurerà la nuova tournée. Infatti, mercoledì 15 aprile il cantautore si esibirà al PalaBigot di Gorizia, questo l’indirizzo: via delle Grappate, 34170, Gorizia. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento nessuna notizia sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Casa Paradiso. Questa la tracklist del disco distribuito nel novembre dello scorso anno:

Lasciamene un po’

Forse

Tornare a casa

Goditela

Comunque splendido

70.000 voci

Citofonare Paradiso

Ma come fanno i rapper feat. Setak

Non mi va

Spettacolo

Per quanto riguarda i brani più popolari della discografia solista di Tommaso Paradiso, citiamo Non avere paura, Ricordami, Magari no, Tutte le notti e Viaggio intorno al sole. Spazio anche ai successi con il gruppo Thegiornalisti: da Completamente a Riccione passando per Questa nostra stupida canzone d'amore e New York.