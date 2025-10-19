Brunori Sas presenta Il tempo delle noci alla Festa del Cinema di Roma

Il cantautore ha presentato il docufilm diretto da Giacomo Triglia che racconta la genesi del suo ultimo album e ne svela il lato più personale. Tra riflessioni sulla paternità, ironia e impegno civile, Brunori invita a tornare nelle piazze: “Gaza ci ha svegliati”

È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma Il tempo delle noci, il docufilm diretto da Giacomo Triglia che racconta la nascita dell’album L’albero delle noci, terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo. Ma il film non si limita alla musica: “Non volevamo fare un semplice backstage”, spiega Triglia, “ma documentare la dimensione umana e creativa di chi realizza un disco”. Il risultato è un racconto personale, che mostra Brunori nei suoi spazi quotidiani, tra amici, cantina dei vini e riflessioni sulla paternità.

Gaza, le piazze e il bisogno di una coscienza attiva Durante la presentazione, Brunori ha condiviso una riflessione forte sul presente: “Purtroppo abbiamo avuto bisogno di un orrore come quello di Gaza per risvegliarci”, ha detto. “Non bastano più i social: bisogna tornare nelle piazze, incontrarsi, esserci con i corpi”. Il cantautore ha visto nella recente mobilitazione giovanile un segnale importante: “Vedere ragazze e ragazzi di nuovo in piazza, come non accadeva dagli anni ’90, è forse la cosa più bella che ci sia capitata. Ma va alimentata, non deve restare un fuoco momentaneo”.