"Attitudini: Nessuna", arriva documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo

Dal 4 dicembre appuntamento al cinema con il documentario di Sophie Chiarello. È un percorso tra memorie, episodi e momenti indimenticabili che hanno segnato la storia dei tre comici. Ecco come e quando è iniziata la loro collaborazione

Di nuovo loro tre, tra ironia, ricordi e dietro le quinte: Aldo, Giovanni e Giacomo tornano al cinema, il 4 dicembre. E questa volta lo fanno con un documentario - di Sophie Chiarello - dedicato alla storia del trio comico. La pellicola si intitola Attitudini: Nessuna e prende il nome dal giudizio riportato su una pagella di Aldo Baglio. Chiarello racconta che "il film nasce dal desiderio di rivelare chi fossero Aldo Giovanni e Giacomo da bambini e parlare anche dei loro sogni. La cosa eccezionale della loro storia è che è totalmente inaspettata". Ma come si sono incontrati i tre comici? Dove e come è incominciato tutto?

L'incontro Prima di essere un trio, erano un duo: solo Aldo Baglio - nato a Palermo nel 1958, ma arrivato a Milano con la famiglia a tre anni - e Giovanni Storti, nato a Milano nel 1957. I due si conoscono da adolescenti e, giovanissimi, decidono di provare la strada della comicità, facendosi chiamare I Suggestionabili, sperimentando con il cabaret. Giacomo Poretti (nato a Milano nel 1956), invece, faceva coppia con Marina Massironi e i due erano noti come Hansel e Strudel. Tutto cambia quando Aldo e Giovanni incontrano Giacomo, in Sardegna, in un villaggio turistico: il duo era lì per uno spettacolo, mentre Giacomo era il capo villaggio. Approfondimento Attitudini: Nessuna, il trailer del documentario

Il trio e gli inizi Decidono, nel 1991, di diventare un trio comico. Si chiamavano Galline vecchie fan buon brothers e facevano prevalentemente improvvisazione, al Caffè Teatro di Verghera di Samarate, in provincia di Varese. Il nome Aldo, Giovanni e Giacomo arriverà solo dopo. In seguito alle prime apparizioni, partecipano come ospiti fissi a Su la testa!, trasmissione ideata e condotta da Paolo Rossi in onda su Rai 3 in 10 puntate. Il programma è trasmesso da un teatro tenda a Baggio, quartiere periferico di Milano. Da lì in avanti, il successo: sono a teatro nel 1993 con Aria di tempesta, per la regia di Giancarlo Bozzo, autore e ideatore di Zelig. Poi, nel 1994, vengono scelti per entrare a far parte dell’ampio gruppo artistico di Mai dire gol, con la Gialappa’s Band. Qui portano in scena vari personaggi, tantissimi dei quali rimasti nella storia della tv: dai bulgari ai maggiordomi solerti, da Tafazzi al professor Alzheimer. Approfondimento La banda dei Babbi Natale, il cast del film con Aldo, Giovanni e Giaco

Il successo, dal cinema al teatro Nel 1997 Aldo, Giovanni e Giacomo fanno il loro esordio al cinema con Tre uomini e una gamba, ancora oggi uno dei più apprezzati film comici italiani (e in cui appare anche il mitico sketch su Ajeje Brazorf). Dopo un solo anno il trio è nuovamente in sala, stavolta con Così è la vita. Tornano poi a teatro, nel 1999, con lo spettacolo Tel chi el telùn (eccolo qui il telone, in dialetto lombardo, ndr) che viene anche ripreso dalle telecamere. È uno spettacolo rimasto nella storia, grazie, anche agli sketch sui tre poliziotti Busto Garolfo Cops e a quello di Pdor, figlio di Kmer. Nel 2000 un altro film cult, Chiedimi se sono felice. Due anni dopo, un'altra pellicola: La leggenda di Al, John & Jack (girata a New York e ambientata nel 1959). Nel 2004 poi esce Tu la conosci Claudia?, con Paola Cortellesi, per la regia di Massimo Venier. Nel 2006 un nuovo debutto teatrale con lo spettacolo Anplagghed, campione assoluto d’incassi nella stagione teatrale 2005-06, proposto poi con successo anche in versione cinematografica. Nel 2008 esce nelle sale cinematografiche Il Cosmo sul comò, primo film a episodi del trio, diretto da Marcello Cesena. Mentre due anni dopo, è la volta di un film natalizio: La Banda dei Babbi Natale, con Angela Finocchiaro, diretto da Paolo Genovese. Nel 2012 tornano di nuovo a teatro, con Ammutta muddica, con Silvana Fallisi, regia di Arturo Brachetti. Il tour teatrale ha registrato il record del tutto esaurito per 80 repliche in cinque mesi, per un totale di 180.000 spettatori. Si arriva al 2014, con l'uscita nelle sale de Il ricco, il povero e il maggiordomo, campione d’incassi delle feste natalizie. Nel 2016, invece, recitano in Fuga da Reuma Park che però registra un'accoglienza tiepida. Negli ultimi anni, sono usciti altri due film: nel 2020, Odio l'estate, nel 2022 invece Il grande giorno. Approfondimento Aldo Giovanni e Giacomo, i migliori film del trio comico