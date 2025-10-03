Attitudini: Nessuna, le immagini del film con Aldo Giovanni e Giacomo

Esplora tutte le offerte Sky
Ecco il manifesto, le prime immagini e la clip teaser di Attitudini: Nessuna, il nuovo film diretto da Sophie Chiarello con Aldo Giovanni e Giacomo. La locandina e la sequenza in bicicletta richiamano una celebre scena di Chiedimi se sono felice. In sala dal 4 dicembre con Medusa Film

Un ritorno alle origini che diventa racconto di amicizia, talento e destino: Attitudini: Nessuna, il nuovo film diretto da Sophie Chiarello, porta sul grande schermo la storia di Aldo Giovanni e Giacomo. La pellicola arriverà al cinema dal 4 dicembre, distribuita da Medusa Film, e si presenta già come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Aldo, Giovanni e Giacomo, foto di Laila Pozzo

Il manifesto, le immagini e la clip teaser

Sono state diffuse la locandina ufficiale, le prime foto e una clip teaser che si apre sulle note della canzone di Brunori Sas, "Attitudini, nessuna". Nella sequenza iniziale si vedono Aldo, Giovanni e Giacomo in posa sulle biciclette: un’immagine ironica e leggera che sintetizza lo spirito del film.

Sia la locandina sia il teaser rimandano a una scena indimenticabile di Chiedimi se sono felice (2000), una delle pellicole più amate del trio, in cui le biciclette diventavano simbolo di amicizia e malinconia. Un gioco di citazioni che crea continuità tra passato e presente, invitando gli spettatori a rileggere la loro storia con nuovi occhi.

Sophie Chiarello racconta il trio

La regista Sophie Chiarello, già autrice de Il Cerchio, firma un’opera che non è soltanto un film su Aldo Giovanni e Giacomo, ma un viaggio dentro la loro storia umana e artistica. Attraverso materiali inediti, testimonianze e momenti vissuti insieme, il film ripercorre il legame che li ha trasformati in un fenomeno unico della comicità italiana, capace di unire più generazioni.

Una leggenda della comicità italiana

Dal debutto nei piccoli teatri milanesi fino ai film che hanno fatto ridere milioni di spettatori, il percorso del trio è un capitolo fondamentale della cultura popolare italiana. Attitudini: Nessuna esplora non solo il successo, ma anche il “dietro le quinte” fatto di amicizia, invenzioni e complicità che hanno alimentato la loro arte.

Aldo e Sophie Chiarello, foto di Laila Pozzo

Produzione e distribuzione

Il film è una produzione Agidi Due in associazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi, e sarà distribuito nelle sale da Medusa Film. Una collaborazione che punta a celebrare con forza e autenticità la storia di tre artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile nel nostro immaginario collettivo.

