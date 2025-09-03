Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Oscar Isaac a Venezia: da Frankenstein a Dante, il doppio volto di un attore poeta

Paolo Nizza

©Getty

A Venezia 2025 l'attore non recita: evoca. È Victor Frankenstein febbricitante nel gotico di Guillermo del Toro e il poeta redivivo di Julian Schnabel. Ma è anche il menestrello folk di Inside Llewyn Davis, il padre tragico di Dune, l’eroe ribelle di Star Wars, il demiurgo di Ex Machina e il volto fratturato di Moon Knight. Dieci metamorfosi che raccontano una carriera labirintica e poetica. Un attore che si fa mostro e divinità, il cinema come tempio, il corpo come poema

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ