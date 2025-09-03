A Venezia 2025 l'attore non recita: evoca. È Victor Frankenstein febbricitante nel gotico di Guillermo del Toro e il poeta redivivo di Julian Schnabel. Ma è anche il menestrello folk di Inside Llewyn Davis, il padre tragico di Dune, l’eroe ribelle di Star Wars, il demiurgo di Ex Machina e il volto fratturato di Moon Knight. Dieci metamorfosi che raccontano una carriera labirintica e poetica. Un attore che si fa mostro e divinità, il cinema come tempio, il corpo come poema